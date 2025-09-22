Що небезпечніше: ожиріння чи худоба

Нове наукове дослідження, опубліковане Daily Mail, поставило під сумнів усталене уявлення про шкоду зайвої ваги. Данські вчені дійшли висновку, що саме надмірна худорлявість може становити більший ризик для здоров’я, ніж надмірна вага чи навіть легке ожиріння.

Зруйновано міф про вагу

Згідно з результатами, люди з індексом маси тіла (ІМТ) у межах від 22,5 до 25 (верхня межа норми) мали такий самий рівень ризику смертності, як і ті, хто належав до категорії "надмірна вага" або мав легке ожиріння. Іншими словами, зайва вага не обов’язково скорочує тривалість життя.

Водночас люди з недостатньою масою тіла (ІМТ 18,5 і нижче) мали у 2,7 раза вищу ймовірність смерті, ніж ті, хто перебував на нижній межі ожиріння. Дослідники підкреслюють, що дефіцит ваги значно підвищує ризики для організму, зокрема через ослаблений імунітет, дефіцит поживних речовин та підвищену вразливість до хвороб.

Однак важливим винятком є випадки тяжкого ожиріння. Люди з ожирінням другого ступеня мали на 23% вищий ризик смертності у порівнянні з тими, хто перебував у межах здорової ваги. Це свідчить, що критично висока маса тіла також несе серйозні загрози.

Таким чином, результати дослідження доводять: можливо бути "товстим, але у формі" — мати надмірну вагу, але при цьому вести активний спосіб життя і жити довше, ніж люди з хронічною худорлявістю. Вчені закликають лікарів і суспільство загалом переглянути підходи до оцінки ризиків для здоров’я, роблячи більший акцент на способі життя та фізичній активності, а не лише на цифрах на вагах.

