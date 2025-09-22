Новое научное исследование, опубликованное Daily Mail, поставило под сомнение устоявшееся представление о вреде лишнего веса. Датские ученые пришли к выводу, что именно чрезмерная худоба может представлять больший риск для здоровья, чем избыточный вес или даже легкое ожирение.

Разрушено миф про вес

Согласно результатам, люди с индексом массы тела (ИМТ) в пределах от 22,5 до 25 (верхний предел нормы) имели такой же уровень риска смертности, как и те, кто принадлежал к категории "избыточный вес" или имел легкое ожирение. Другими словами, лишний вес не обязательно сокращает продолжительность жизни.

В то же время люди с недостаточной массой тела (ИМТ 18,5 и ниже) имели в 2,7 раза более высокую вероятность смерти, чем те, кто находился на нижней границе ожирения. Исследователи подчеркивают, что дефицит веса значительно повышает риски для организма, в частности из-за ослабленного иммунитета, дефицита питательных веществ и повышенной уязвимости к болезням.

Однако важным исключением есть случаи тяжелого ожирения. Люди с ожирением второй степени имели на 23% более высокий риск смертности по сравнению с теми, кто находился в пределах здорового веса. Это свидетельствует о том, что критически высокая масса тела также несет серьезные угрозы.

Таким образом, результаты исследования доказывают: возможно быть "толстым, но в форме" иметь чрезмерный вес, но при этом вести активный образ жизни и жить дольше, чем люди с хронической худобой. Ученые призывают врачей и общество пересмотреть подходы к оценке рисков для здоровья, делая больший акцент на образе жизни и физической активности, а не только на цифрах на весах.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России комика и телеведущего Максима Галкина, которого власти ранее признали "иноагентом", пытаются привлечь к ответственности за якобы долги за потребленную электроэнергию. Как сообщают российские медиа, энергоснабжающая компания "Мосэнергосбыт" обратилась в суд с иском о взыскании с Галкина 500 тысяч рублей. России комика и телеведущего Максима Галкина, которого власти ранее признали