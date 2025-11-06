Розкрито унікальні властивості сиру, які докорінно змінюють життя: деталі

Регулярне вживання сиру може суттєво знизити ризик розвитку одного з найнебезпечніших вікових розладів — деменції, яка, за підрахунками ВООЗ, уже торкнулася понад 50 мільйонів людей у всьому світі. До такого висновку дійшла група японських учених, результати роботи яких нещодавно опубліковано в науковому журналі Nutrients.

Фото: з відкритих джерел

Деменція — це група неврологічних порушень, що поступово руйнують клітини головного мозку, призводячи до втрати пам’яті, зниження концентрації уваги та порушення логічного мислення. Захворювання прогресує з віком і супроводжується зменшенням когнітивних можливостей людини, значно перевищуючи природні темпи старіння мозку. За прогнозами експертів, до 2050 року кількість хворих може зрости утричі.

У рамках дослідження вчені проаналізували дані близько восьми тисяч учасників віком до 65 років. Результати показали, що ті, хто вживав сир хоча б раз на тиждень, мали на 24% нижчу ймовірність розвитку деменції порівняно з тими, хто повністю виключав його з раціону. Хоча різниця здається незначною — 3,4% проти 4,45%, — у масштабах тисяч осіб це означає понад десять випадків менше.

Цікаво, що навіть у людей, яким уже було поставлено діагноз, регулярне споживання сиру відтерміновувало прояви хвороби приблизно на тиждень порівняно з контрольною групою.

Науковці пояснюють позитивний ефект тим, що сир містить велику кількість білків і амінокислот, які допомагають нейронам відновлюватися. Також у ньому присутні жиророзчинні вітаміни, зокрема K₂, який підтримує стабільний рівень кальцію в крові та сприяє нормальному функціонуванню судин.

Навіть після урахування харчових звичок, рівня фізичної активності та соціальних факторів, зв’язок між уживанням сиру та зниженим ризиком деменції залишився очевидним. При цьому тип сиру суттєвого значення не мав: більшість учасників (понад 80%) віддавали перевагу плавленим видам.

