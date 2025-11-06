Раскрыты уникальные свойства сыра, коренным образом меняющие жизнь: детали

Регулярное употребление сыра может существенно снизить риск развития одного из самых опасных возрастных расстройств — деменции, которая, по подсчетам ВОЗ, уже затронула более 50 миллионов человек во всем мире. К такому выводу пришла группа японских ученых, результаты работы которых были опубликованы в научном журнале Nutrients.

Фото: из открытых источников

Деменция – это группа неврологических нарушений, постепенно разрушающих клетки головного мозга, приводя к потере памяти, снижению концентрации внимания и нарушению логического мышления. Заболевание прогрессирует с возрастом и сопровождается уменьшением когнитивных возможностей человека, значительно превышая естественные темпы старения мозга. По прогнозам экспертов, к 2050 году количество заболевших может возрасти втрое.

В рамках исследования ученые проанализировали данные около восьми тысяч участников в возрасте до 65 лет. Результаты показали, что те, кто употреблял сыр хотя бы раз в неделю, имели на 24% более низкую вероятность развития деменции по сравнению с теми, кто полностью исключал его из рациона. Хотя разница кажется незначительной – 3,4% против 4,45%, – в масштабах тысяч человек это означает более десяти случаев меньше.

Интересно, что даже у людей, которым уже был поставлен диагноз, регулярное потребление сыра откладывало проявления болезни примерно на неделю по сравнению с контрольной группой.

Ученые объясняют положительный эффект тем, что творог содержит большое количество белков и аминокислот, которые помогают нейронам восстанавливаться. Также в нем присутствуют жирорастворимые витамины, в частности, K ₂ , который поддерживает стабильный уровень кальция в крови и способствует нормальному функционированию сосудов.

Даже после учета пищевых привычек, уровня физической активности и социальных факторов связь между употреблением сыра и сниженным риском деменции осталась очевидной. При этом тип сыра существенного значения не имел: большинство участников (более 80%) предпочитали плавленые виды.

