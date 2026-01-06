Популярний хліб може серйозно нашкодити здоров’ю: медики здивували причиною

Хліб залишається одним із найпоширеніших продуктів у раціоні українців, проте не всі його різновиди приносять однакову користь. Спеціалісти з харчування та науковці звертають увагу на те, що білий хліб із пшеничного борошна вищого ґатунку, який має найбільшу популярність, може мати негативний вплив на здоров’я.

Фото: з відкритих джерел

За словами експертів, під час ретельного очищення зерна з нього практично повністю видаляються поживні речовини: клітковина, вітаміни та мінерали. Як результат, хліб, виготовлений із такого борошна, містить переважно "порожні" калорії і часто доповнюється харчовими добавками, що покращують зовнішній вигляд виробу та подовжують термін зберігання.

Британський кардіолог Вільям Девіс зазначає ще один важливий аспект: сучасна пшениця суттєво відрізняється від тієї, яку вирощували раніше. Генетичні зміни зерна вплинули на його властивості, і борошно тепер по-іншому впливає на організм людини, часто не на користь здоров’я.

Дієтологи підкреслюють, що чим дрібніший помел і світліший колір борошна, тим менше корисних речовин залишається в готовому продукті. Тому вони рекомендують обирати хліб із житнього або цільнозернового борошна, яке зберігає природну клітковину, вітаміни та мінерали, корисні для травлення і загального стану організму.

Експерти пояснюють, що гонитва виробників за привабливою скоринкою, м’якою текстурою та довгим терміном зберігання призводить до максимальної очистки зерна. В результаті хліб може втрачати свою головну цінність — поживність та користь для здоров’я. Тому обирати варто продукти, які максимально наближені до природного складу зерна, навіть якщо вони виглядають менш "ідеально" зовні.

