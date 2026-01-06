Популярный хлеб может серьезно навредить здоровью: медики удивили причиной

Хлеб остается одним из распространенных продуктов в рационе украинцев, однако не все его разновидности приносят одинаковую пользу. Специалисты по питанию и ученые обращают внимание на то, что белый хлеб из пшеничной муки высшего сорта, который имеет наибольшую популярность, может оказать негативное влияние на здоровье.

По словам экспертов, при тщательной очистке зерна из него практически полностью удаляются питательные вещества: клетчатка, витамины и минералы. В результате хлеб, изготовленный из такой муки, содержит преимущественно "пустые" калории и часто дополняется пищевыми добавками, улучшающими внешний вид изделия и продлевающим срок хранения.

Британский кардиолог Уильям Дэвис отмечает еще один немаловажный аспект: современная пшеница существенно отличается от той, которую выращивали раньше. Генетические изменения зерна повлияли на его свойства, и мука теперь по-другому влияет на организм человека, зачастую не в пользу здоровья.

Диетологи подчеркивают, что чем мельче помол и светлый цвет муки, тем меньше полезных веществ остается в готовом продукте. Поэтому они рекомендуют выбирать хлеб из ржаной или цельнозерновой муки, которая сохраняет природную клетчатку, витамины и минералы, полезные для пищеварения и общего состояния организма.

Эксперты объясняют, что погоня производителей за привлекательной корочкой, мягкой текстурой и длительным сроком хранения приводит к максимальной очистке зерна. В результате хлеб может терять свою главную ценность – питательность и польза для здоровья. Поэтому выбирать следует продукты, максимально приближенные к природному составу зерна, даже если они выглядят менее "идеально" снаружи.

