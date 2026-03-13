Пити каву варто зовсім не після пробудження: розкрито правду про ідеальний час вживання

Фахівці радять почекати приблизно півтори години після пробудження, перш ніж випити першу чашку кави. Доктор Майкл Бреус пояснює, що це допомагає організму ефективніше "прокинутися" і навіть підвищує рівень енергії, повідомляє Mirror.

Фото: з відкритих джерел

Він зазначає, що час, коли людина відчуває сонливість або бадьорість, залежить від її "хронотипу". Ранні птахи починають виробляти гормон сну мелатонін близько 20:00, через що до 21:30 можуть почуватися втомленими. Відповідно до цього, існує "оптимальний" час для споживання кави.

Бреус наголошує, що під час сну організм втрачає значну кількість води – майже літр – через випаровування під час дихання. Кава, будучи сечогінним засобом, лише посилює зневоднення, що робить ранковий кофеїн менш ефективним. Тому лікар радить випити спочатку 3–4 склянки води та почекати 90 хвилин, щоб організм відновив водний баланс.

Ще один аргумент – гормони пробудження. Після сну рівень кортизолу та адреналіну у мозку високий, і вони вже виконують стимулюючу роль. Додавання кави в цей момент не підсилює енергію, а лише створює додаткове навантаження на організм. Коли ж рівень цих гормонів природним чином знижується через 90 хвилин, кофеїн починає ефективніше стимулювати, підсилюючи бадьорість.

Дослідження Університету Арізони 2025 року також підтверджує, що оптимально чекати до двох годин після пробудження. Доктор Майкл Гарднер пояснює, що рівень аденозину, який кофеїн блокуватиме, спершу низький, і ранкова чашка кави дає менший ефект. Після його підвищення кофеїн працює ефективніше, забезпечуючи сильніший заряд енергії.

