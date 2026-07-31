Одні вважають цю воду найкориснішою, інші – найшкідливішою: яка ж правда

Вода, що дистилює, не містить мінералів, через що навколо неї виникло безліч міфів. Дистильована вода – це вода, яку очищають шляхом дистиляції. Під час цього процесу воду кип'ятять, перетворюють на пару, а потім конденсують назад у рідину. Більшість розчинених речовин у своїй залишаються у початковій ємності.

Вода. Фото: з відкритих джерел

Основні властивості дистильованої води: майже не містить мінералів (кальцію, магнію, натрію тощо)

практично не містить солей, домішок та більшості мікроорганізмів

має дуже низьку електропровідність у порівнянні із звичайною водою

Її зазвичай використовують у побутових та медичних цілях, зволожувачі повітря та прасках для одягу, оскільки він не містить мікробів і не тягне за собою накопичення накипу.

Дистильовану воду можна пити, але є важливі нюанси. Одноразове або короткочасне вживання не є шкідливим для здорової людини.

Постійно пити лише дистильовану воду як єдине джерело рідини не рекомендується. Вона практично не містить мінералів (кальцію, магнію, натрію тощо), хоча основну частину цих речовин людина отримує саме з їжі, а не з води.

Слід знати, що дистильована вода чистіша за водопровідну або фільтровану. Ось як вони порівнюються: водопровідна вода: фільтрується для видалення осаду та обробляється хімікатами, щоб зробити її безпечною для пиття, фільтрована вода: фільтрується для видалення певних хімічних речовин та покращення смаку, очищена вода: оброблена для видалення всіх хімічних речовин та мікробів за допомогою дистиляції або зворотного.

Дистильована вода використовується там, де необхідна вода без солей та домішок. Основні сфери застосування: праски, зволожувачі повітря, лабораторії та медичні установи, побутова техніка.

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