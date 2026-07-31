Одни считают эту воду самой полезной, другие – самой вредной: какая же правда

Дистиллированная вода не содержит минералов, из-за чего вокруг нее возникло множество мифов. Дистиллированная вода – это вода, которую очищают методом дистилляции. Во время этого процесса воду кипятят, превращают в пар, а затем конденсируют обратно в жидкость. Большинство растворенных веществ при этом остаются в начальной емкости.

Вода. Фото: из открытых источников

Основные свойства дистиллированной воды: почти не содержит минералов (кальция, магния, натрия и т.п.)

практически не содержит солей, примесей и большинства микроорганизмов

имеет очень низкую электропроводность по сравнению с обычной водой

Ее обычно используют в бытовых и медицинских целях, увлажнители воздуха и утюжках для одежды, поскольку она не содержит микробов и не влечет за собой накопление накипи.

Дистиллированную воду можно пить, но есть важные нюансы. Одноразовое или кратковременное употребление не вредно для здорового человека.

Постоянно пить только дистиллированную воду как единственный источник жидкости не рекомендуется. Она практически не содержит минералов (кальция, магния, натрия и т.д.), хотя основную часть этих веществ человек получает именно из пищи, а не из воды.

Следует знать, что дистиллированная вода чище водопроводной или фильтрованной. Вот как они сравниваются: водопроводная вода: фильтруется для удаления осадка и обрабатывается химикатами, чтобы сделать ее безопасной для питья, фильтрованная вода: фильтруется для удаления определенных химических веществ и улучшения вкуса, очищенная вода: обработанная для удаления всех химических веществ и микробов с помощью дистилляции или обратного осмоса.

Дистиллированная вода используется там, где необходима вода без солей и примесей. Основные сферы применения: утюги, увлажнители воздуха, лаборатории и медицинские учреждения, домашняя техника.

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