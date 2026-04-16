Ніколи не купуйте це м'ясо: ці 3 ознаки повинні насторожити

Навіть незначні зміни у вигляді або запаху м'ясних виробів можуть вказувати на їхнє псування. Які саме ознаки не можна ігнорувати – читайте у матеріалі нижче.

Зміни текстур

Один із найефективніших способів визначити, чи безпечно м'ясо для вживання – це звернути увагу на зміни текстури м'яса. Якщо делікатесне м'ясо має слизьку або липку текстуру, то є велика ймовірність, що воно зіпсоване.

На ранніх стадіях псування певні бактерії, такі як види лактобактерій, виробляють бактеріальні екзополісахариди (EPS) — сполуки, що утворюють слизовий бар'єр.

Слиз також може утворюватися внаслідок розщеплення білка, що відбувається, коли бактерії на м'ясі вивільняють ферменти, що розкладають білок.

Неприємний запах

Якщо копчене або в'ялене м'ясо має неприємний запах, то не варто його купувати чи їсти. Бактеріальне розкладання може призвести до появи у м'яса різних запахів, таких як сирний, сіроподібний (схожий на тухлі яйця), кислий або капустяний.

Свіже м'ясо повинно мати нейтральний або трохи пікантний аромат і не мати сильних запахів.

Знебарвлення

Залежно від виду, м'ясні делікатеси можуть мати колір від насичено-червоного до світло-рожевого, що є ознакою свіжості. Однак деякі зміни кольору, такі як зелений відтінок, можуть свідчити про те, що м'ясо починає псуватися.

Наприклад, Pseudomonas зазвичай викликає псування м'ясних делікатесів і виробляє сірководень — газ, який реагує з міоглобіном, білком, який відповідає за червоний або рожевий колір м'ясних делікатесів, перетворюючи їх на зелені.

Загальна тьмяність та коричневі чи сірі плями також можуть свідчити про те, що м'ясо зіпсувалося.

