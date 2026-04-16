Никогда не покупайте это мясо: эти 3 признака должны насторожить

Даже незначительные изменения в виде или запахе мясных изделий могут указывать на их порчу. Какие именно признаки нельзя игнорировать — читайте в материале ниже.

Изменения текстур

Один из самых эффективных способов определить, безопасно ли мясо для употребления – это обратить внимание на изменения текстуры мяса. Если деликатесное мясо имеет скользкую или липкую текстуру, то есть большая вероятность, что оно испорчено.

На ранних стадиях порчи определенные бактерии, такие как виды лактобактерий, производят бактериальные экзополисахариды (EPS) — соединения, образующие слизистый барьер.

Слизь также может образовываться в результате расщепления белка, которое происходит, когда бактерии на мясе высвобождают ферменты, разлагающие белок.

Неприятный запах

Если копченое или вяленое мясо имеет неприятный запах, то не стоит его покупать или есть. Бактериальное разложение может привести к появлению у мяса различных запахов, таких как сырный, сероподобный (похожий на тухлые яйца), кислый или капустный.

Свежее мясо должно иметь нейтральный или слегка пикантный аромат и не иметь сильных запахов.

Обесцвечивание

В зависимости от вида, мясные деликатесы могут иметь цвет от насыщенно-красного до светло-розового, что обычно является признаком свежести. Однако некоторые изменения цвета, такие как зеленый оттенок, могут свидетельствовать о том, что мясо начинает портиться.

Например, Pseudomonas обычно вызывает порчу мясных деликатесов и производит сероводород — газ, который реагирует с миоглобином, белком, отвечающим за красный или розовый цвет мясных деликатесов, превращая их в зеленые.

Общая тусклость и коричневые или серые пятна также могут свидетельствовать о том, что мясо испортилось.

