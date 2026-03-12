logo_ukra

BTC/USD

69835

ETH/USD

2049.17

USD/UAH

44.16

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я дієта і харчування Не ризикуйте здоров’ям: три ознаки того, що сир із блакитною пліснявою пора відправити у смітник
commentss НОВИНИ Всі новини

Не ризикуйте здоров’ям: три ознаки того, що сир із блакитною пліснявою пора відправити у смітник

Блакитна пліснява чи небезпечний грибок? Як зрозуміти, що елітний сир зіпсувався

12 березня 2026, 21:51
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сири з блакитною пліснявою, як-от Рокфор або Дорблю, вважаються вишуканим делікатесом, проте межа між "шляхетним" грибком та небезпечним псуванням дуже тонка. Експерти наголошують: існують критичні моменти, коли продукт стає непридатним для вживання і його необхідно негайно утилізувати.

Не ризикуйте здоров’ям: три ознаки того, що сир із блакитною пліснявою пора відправити у смітник

Сир з блакитною пліснявою

Головною ознакою того, що "сир із блакитною пліснявою необхідно викинути, не роздумуючи", є зміна кольору та структури самої плісняви. Якщо замість характерних блакитних чи зеленуватих прожилок з'явився пухнастий білий, чорний або рожевий наліт — це свідчить про розмноження патогенних мікроорганізмів, які виробляють небезпечні токсини.

Окрему увагу слід приділити аромату продукту. Насичений, різкий запах аміаку — це чіткий індикатор того, що всередині сиру почалися незворотні процеси розпаду білків. Хоча легкий специфічний аромат є нормою для таких сортів, сильний "хімічний" душок нашатирю означає, що термін придатності вичерпано, а вживання такого делікатесу загрожує важким отруєнням.

"Коли на поверхні з’являються сторонні кольори або слиз, це сигнал про те, що продукт став токсичним", — зазначають фахівці з харчової безпеки. Окрім візуальних ознак, варто звернути увагу на запах: надмірний аромат аміаку або різка "хімічна" нотка вказують на процеси розкладання білків.

Також важливо пам'ятати про термін придатності. На відміну від твердих сортів, м'які сири з пліснявою мають високу вологість, що сприяє швидкому поширенню бактерій. Якщо ви помітили, що текстура стала занадто липкою або пухкою, ризикувати здоров'ям не варто — такий "делікатес" може спричинити важке харчове отруєння.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що "Олів’є" — беззаперечний символ святкового столу в Україні. Його готують з року в рік, часто навіть не замислюючись над смаком. Та кулінарні експерименти доводять: проблема салату не в рецепті, а в ковбасі, яка робить його одноманітним і важким.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини