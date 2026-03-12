Не ризикуйте здоров’ям: три ознаки того, що сир із блакитною пліснявою пора відправити у смітник

Сири з блакитною пліснявою, як-от Рокфор або Дорблю, вважаються вишуканим делікатесом, проте межа між "шляхетним" грибком та небезпечним псуванням дуже тонка. Експерти наголошують: існують критичні моменти, коли продукт стає непридатним для вживання і його необхідно негайно утилізувати.

Сир з блакитною пліснявою

Головною ознакою того, що "сир із блакитною пліснявою необхідно викинути, не роздумуючи", є зміна кольору та структури самої плісняви. Якщо замість характерних блакитних чи зеленуватих прожилок з'явився пухнастий білий, чорний або рожевий наліт — це свідчить про розмноження патогенних мікроорганізмів, які виробляють небезпечні токсини.

Окрему увагу слід приділити аромату продукту. Насичений, різкий запах аміаку — це чіткий індикатор того, що всередині сиру почалися незворотні процеси розпаду білків. Хоча легкий специфічний аромат є нормою для таких сортів, сильний "хімічний" душок нашатирю означає, що термін придатності вичерпано, а вживання такого делікатесу загрожує важким отруєнням.

"Коли на поверхні з’являються сторонні кольори або слиз, це сигнал про те, що продукт став токсичним", — зазначають фахівці з харчової безпеки. Окрім візуальних ознак, варто звернути увагу на запах: надмірний аромат аміаку або різка "хімічна" нотка вказують на процеси розкладання білків.

Також важливо пам'ятати про термін придатності. На відміну від твердих сортів, м'які сири з пліснявою мають високу вологість, що сприяє швидкому поширенню бактерій. Якщо ви помітили, що текстура стала занадто липкою або пухкою, ризикувати здоров'ям не варто — такий "делікатес" може спричинити важке харчове отруєння.

