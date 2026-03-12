Не рискуйте здоровьем: три признака того, что сыр с голубой плесенью пора отправить в помойку

Сыры с голубой плесенью, например Рокфор или Дорблю, считаются изысканным деликатесом, однако граница между "благородным" грибком и опасной порчей очень тонкая. Эксперты отмечают: существуют критические моменты, когда продукт становится непригодным для употребления и его необходимо немедленно утилизировать.

Сыр с голубой плесенью

Главным признаком того, что "сыр с голубой плесенью необходимо выбросить, не раздумывая", является изменение цвета и структуры самой плесени. Если вместо характерных голубых или зеленоватых прожилок появился пушистый белый, черный или розовый налет, это свидетельствует о размножении патогенных микроорганизмов, производящих опасные токсины.

Отдельное внимание следует уделить аромату продукта. Насыщенный, резкий запах аммиака – это четкий индикатор того, что внутри творога начались необратимые процессы распада белков. Хотя легкий специфический аромат является нормой для таких сортов, сильный "химический" душ нашатыря означает, что срок годности исчерпан, а употребление такого деликатеса чревато тяжелым отравлением.

"Когда на поверхности появляются посторонние цвета или слизь, это сигнал о том, что продукт стал токсичным", — отмечают специалисты по пищевой безопасности. Кроме визуальных признаков, стоит обратить внимание на запах: избыточный аромат аммиака или резкая "химическая" нотка указывают на процессы разложения белков.

Также важно помнить о сроке годности. В отличие от твердых сортов, мягкие сыры с плесенью обладают высокой влажностью, что способствует быстрому распространению бактерий. Если вы заметили, что текстура стала слишком липкой или рыхлой, рисковать здоровьем не стоит – такой "деликатес" может вызвать тяжелое пищевое отравление.

