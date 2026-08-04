Не нашкодьте собі: які продукти не можна загортати у фольгу та плівку

Зберігання повсякденних продуктів, таких як сире м'ясо або варений рис, здається простою справою. Однак, вибір правильної упаковки має вирішальне значення для нашого здоров'я.

Харчова плівка. Фото: з відкритих джерел

Значення має не лише правильний температурний режим у холодильнику. Офіційні рекомендації свідчать, що кухонна фольга чи звичайна плівка далеко не завжди є найкращим вибором для збереження залишків їжі. Неправильне використання цих матеріалів може суттєво погіршити стан певних інгредієнтів та негативно вплинути на їхню придатність.

Представники організації Food Standards Scotland (FSS) зазначають, що харчова плівка має суворі обмеження щодо використання. Експерти радять споживачам завжди уважно читати етикетки, оскільки не кожен тип такого пластику універсальний. На упаковці виробник обов'язково повинен вказувати, з якими продуктами дозволено контактувати з матеріалом.

Головне правило полягає в тому, що деякі види плівки не підходять для контакту з їжею, що містить багато жиру. До переліку продуктів, які не слід загортати таким чином, входять:

Будь-яка солодка чи несолодка випічка

Торти з|із| масляним кремом або шоколадною глазур'ю (завжди перевіряйте упаковку плівки перед її застосуванням)

Сире м'ясо із шаром жиру, наприклад, свіжий бекон

Різноманітні пироги з начинками

Смажене м'ясо та вироби, приготовлені у фритюрі

Усі види сиру

Також фахівці категорично забороняють використовувати плівку в умовах, де вона може розплавитися та потрапити безпосередньо у вашу їжу. Це, перш за все, стосується духовки або гарячих каструль та сковорідок на увімкненій плиті. Під час розігріву страв у мікрохвильовій печі необхідно уважно стежити, щоб пластикове покриття жодним чином не торкалося самої страви.

Подібні суворі правила діють і з використанням кухонної алюмінієвої фольги. Експерти підкреслюють, що краще уникати застосування фольги або будь-яких контейнерів із алюмінію для зберігання продуктів із високим рівнем кислотності. До списку інгредієнтів, які заборонено зберігати в металевій упаковці, належать: лайми та лимони, свіжі ананаси, всі види капусти, малина, ревінь, свіжі помідори та страви на їх основі, більшість інших видів м'яких фруктів та ягід.

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