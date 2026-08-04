Не навредите себе: какие продукты нельзя заворачивать в фольгу и пленку

Хранение повседневных продуктов, таких как сырое мясо или вареный рис, кажется совершенно простым делом. Однако выбор правильной упаковки имеет решающее значение для нашего здоровья.

Пищевая пленка. Фото: из открытых источников

Значение имеет не только правильный температурный режим в холодильнике. Официальные рекомендации свидетельствуют, что кухонная фольга или обычная пленка далеко не всегда является лучшим выбором для сохранения остатков пищи. Неправильное использование этих материалов может существенно ухудшить состояние определенных ингредиентов и отрицательно повлиять на их пригодность.

Представители организации Food Standards Scotland (FSS) отмечают, что пищевая пленка имеет строгие ограничения по использованию. Эксперты настоятельно советуют потребителям всегда внимательно читать этикетки, поскольку не каждый тип такого пластика универсален. На упаковке изготовитель обязательно должен указывать, с какими именно продуктами разрешено контактировать с материалом.

Главное правило состоит в том, что некоторые виды пленки совершенно не подходят для контакта с пищей, содержащей много жира. В перечень продуктов, которые не следует заворачивать таким образом, входят:

Любая сладкая или несладкая выпечка

Торты с масляным кремом или шоколадной глазурью (всегда проверяйте упаковку пленки перед ее применением)

Сырое мясо со слоем жира, например, свежий бекон

Разнообразные пироги с начинками

Жареное мясо и изделия, приготовленные во фритюре

Все виды сыра

Также специалисты категорически запрещают использовать пленку в условиях, где она может расплавиться и попасть непосредственно в вашу еду. Это, прежде всего, касается духовки или горячих кастрюль и сковородок на включенной плите. Во время разогрева блюд в микроволновке необходимо внимательно следить, чтобы пластиковое покрытие никоим образом не касалось самого блюда.

Сходные строгие правила действуют и по использованию кухонной алюминиевой фольги. Эксперты подчеркивают, что лучше избегать применения фольги или любых контейнеров из алюминия для хранения продуктов с высоким уровнем кислотности. К списку ингредиентов, которые запрещено хранить в металлической упаковке, относятся: лаймы и лимоны, свежие ананасы, все виды капусты, малина, ревень, свежие помидоры и блюда на их основе, большинство других видов мягких фруктов и ягод.

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