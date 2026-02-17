Названо найшкідливішу рибу, яку часто вживають

Риба вважається корисним продуктом, адже є джерелом поживних речовин. Однак не всі види риб, які часто вживають, корисні — деякі можуть бути дуже токсичними. Токсичні речовини негативно впливають на нервову та серцево-судинну систему.

Риба. Ілюстративне фото

Одним із головних видів риби, який часто вживають в Європі, називають тунець через накопичення у тканинах ртуті. За даними досліджені, практично всі аналізовані зразки консервованого тунця містили ртуть у концентраціях, що перевищують допустимі рівні для інших видів риби, і понад половина партій перевищували самі суворі стандарти. Зазначається, що така ситуація особливо тривожна, оскільки тунець є популярним продуктом у багатьох країнах.

Ртуть у рибі присутня здебільшого у формі метилртуті, яка накопичується в міру того, як риба займає верхівку харчового ланцюга. Чим більше й старше глибоководний хижак, тим вищі концентрації цієї речовини в його м’ясі. Це пояснює, чому великі види, до яких належить тунець, мають значно більше ртуті, ніж дрібніші.

Особливо небезпечно вживати рибу з високим вмістом ртуті вагітним, жінкам, які планують вагітність чи годують грудьми, а також дітям.

Щоб одночасно отримати користь від риби як джерела омега-3 жирних кислот та білка, експерти радять віддавати перевагу видам з нижчим рівнем токсинів і чергувати різні види у раціоні.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, прісноводна риба зазвичай вважається дієтичним та корисним продуктом, однак її вживання може призвести до несподіваної загрози.

Понад 90% популярної прісноводної риби в Південній Каліфорнії містять паразита, здатного викликати інсульти або серцеві напади у людей, які її їдять.



