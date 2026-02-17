Названа самая вредная рыба, которую часто употребляют

Рыба считается полезным продуктом, поскольку является источником питательных веществ. Однако не все виды часто употребляемых рыб полезны – некоторые могут быть очень токсичными. Токсичные вещества оказывают негативное влияние на нервную и сердечно-сосудистую систему.

Рыба. Иллюстративное фото

Одним из главных видов рыбы, часто употребляемых в Европе, называют тунец из-за накопления в тканях ртути. По данным исследованных, практически все анализируемые образцы консервированного тунца содержали ртуть в концентрациях, превышающих допустимые уровни для других видов рыбы, и более половины партий превышали самые строгие стандарты. Отмечается, что такая ситуация особенно тревожна, поскольку тунец является самым популярным продуктом во многих странах.

Ртуть в рыбе присутствует в основном в форме метилртути, которая накапливается по мере того, как рыба занимает верхушку пищевой цепи. Чем больше и старше глубоководный хищник, тем выше концентрации этого вещества в его мясе. Это объясняет, почему большие виды, к которым относится тунец, имеют гораздо больше ртути, чем более мелкие.

Особенно опасно употреблять рыбу с высоким содержанием ртути беременным, женщинам, которые планируют беременность или кормят грудью, а также детям.

Чтобы одновременно извлечь пользу от рыбы как источника омега-3 жирных кислот и белка, эксперты советуют отдавать предпочтение видам с более низким уровнем токсинов и чередовать разные виды в рационе.

