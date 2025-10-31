Названо найкорисніший овоч осені

Такий скромний овоч, як капуста, може стати справжнім союзником метаболічного здоров'я, адже допомагає тілу краще засвоювати поживні речовини та контролює рівень цукру.

Капуста багата на антиоксиданти, які борються із запаленням. Окислювальний стрес та хронічне запалення можуть порушувати регуляцію організмом рівня цукру та холестерину в крові, що згодом створює ризик для метаболічного здоров'я.

Капуста багата на антиоксиданти, які допомагають боротися із запаленням, що є значним фактором розвитку метаболічних захворювань.

Цей не крохмалистий овоч пропонує цілу низку антиоксидантів, включаючи вітаміни С та Е, флавоноїди та глюкозинолати, які борються з вільними радикалами та захищають від пошкодження клітин.

Споживання клітковини безпосередньо впливає на метаболізм, оскільки воно уповільнює всмоктування цукру в кров, підтримує здоровий рівень холестерину та допомагає довше зберігати відчуття ситості, що може полегшити підтримку здорової ваги.

Міністерство сільського господарства США повідомляє, що у 100 г подрібненої сирої капусти міститься близько 2 г клітковини.

Дослідження, опубліковане в журналі Sage, показують, що підвищене споживання клітковини пов'язане з покращеною чутливістю до інсуліну, зниженням артеріального тиску та рівня холестерину, а також зменшенням ризику хронічних захворювань, таких як діабет та хвороби серця.

Капуста містить клітковину, фітохімічні речовини, антиоксиданти, вітаміни та мінерали, які підтримують контроль рівня цукру в крові та загальне здоров'я метаболізму. Також продукт має низький вміст калорій та вуглеводів, але при цьому містить деяку кількість клітковини.

Капуста містить ключові поживні речовини, які допомагають захистити серце та підтримувати здоровий кров'яний тиск, а вітамін К відіграє важливу роль у згортанні крові.

Дослідження, опубліковане в журналі Food Chemistry, показало, що вживання не менше 100 г листяних зелених овочів на день пов'язане зі зниженням ризику смерті, серцевих захворювань та інсульту на 25%.

