Назван самый полезный овощ осени

Такой скромный овощ, ка капуста, может стать настоящим союзником метаболического здоровья, ведь помогает телу лучше усваивать питательные вещества и контролирует уровень сахара.

Капуста. Фото: из открытых источников

Капуста богата антиоксидантами, которые борются с воспалением. Окислительный стресс и хроническое воспаление могут нарушать регуляцию организмом уровня сахара и холестерина в крови, что со временем создает риск для метаболического здоровья.

Капуста богата антиоксидантами, которые помогают бороться с воспалением, что является значительным фактором развития метаболических заболеваний.

Этот не крахмалистый овощ предлагает целый ряд антиоксидантов, включая витамины С и Е, флавоноиды и глюкозинолаты, которые борются со свободными радикалами и защищают от повреждения клеток.

Потребление клетчатки непосредственно влияет на метаболизм, поскольку оно замедляет всасывание сахара в кровь, поддерживает здоровый уровень холестерина и помогает дольше сохранять чувство сытости, что может облегчить поддержание здорового веса.

Министерство сельского хозяйства США сообщает, что в 100 г измельченной сырой капусты содержится около 2 г клетчатки.

Исследование, опубликованное в журнале Sage, показывают, что повышенное потребление клетчатки связано с улучшенной чувствительностью к инсулину, снижением артериального давления и уровня холестерина, а также уменьшением риска хронических заболеваний, таких как диабет и болезни сердца.

Капуста содержит клетчатку, фитохимические вещества, антиоксиданты, витамины и минералы, которые поддерживают контроль уровня сахара в крови и общее здоровье метаболизма. Также продукт имеет низкое содержание калорий и углеводов, но при этом содержит некоторое количество клетчатки.

Капуста содержит ключевые питательные вещества, которые помогают защитить сердце и поддерживать здоровое кровяное давление, а витамин К играет важную роль в свертывании крови.

Исследование, опубликованное в журнале Food Chemistry, показало, что употребление не менее 100 г листовых зеленых овощей в день связано со снижением риска смерти, сердечных заболеваний и инсульта на 25%.

