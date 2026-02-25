Місяць без вживання хліба: які зміни чекають на ваш організм через 30 днів

Журналістка Розамун Дін вирішила провести власний експеримент і на 30 днів повністю відмовитися від хліба. Ідея виникла після того, як кілька років тому їй поставили діагноз онкологічного захворювання. Після ремісії вона почала переглядати свій спосіб життя та харчування, прагнучи знизити ризик рецидиву та покращити загальний стан здоров’я.

Фото: з відкритих джерел

Розамун зізнається, що хліб завжди був невід’ємною частиною її раціону: ранкові тости, обідні сендвічі, перекуси протягом дня. Згодом часте споживання випічки позначилося на вазі та самопочутті. Тому вона вирішила перевірити, як її організм відреагує на місяць без хліба.

Найскладніше виявилося обійтися без традиційного шматка хліба до супу — без нього обід здався неповноцінним. За порадою лікаря Розамун збільшила у своєму раціоні кількість білків, клітковини та цільних продуктів, щоб уникнути відчуття голоду та зберегти енергію протягом дня.

Замість булочок та хліба вона почала:

· додавати більше овочів і бобових;

· класти квасолю та сочевицю у супи;

· замінювати перекуси горіхами та насінням;

· уважніше контролювати склад продуктів.

Згодом вона помітила, що часто їла хліб не через голод, а через стрес або нудьгу. Випічка виконувала роль емоційної підтримки, і усвідомлення цього допомогло краще контролювати харчові звички.

Після 30 днів Розамун відзначила низку змін: вага знизилася на 2 кг, нормалізувався артеріальний тиск, рівень "поганого" холестерину ЛПНЩ зменшився з 3,2 до 2,5 ммоль/л, а енергії стало більше. Крім того, вона навчилася відрізняти справжній голод від емоційного бажання перекусити.

Попри позитивний ефект, повністю виключати хліб зі свого життя Розамун не планує. Тепер вона обирає цільнозернові види або пече хліб самостійно, щоб контролювати його склад та користь для організму.

