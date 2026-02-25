Чи варто вживати курячу печінку: правда про її корись і шкоду вражає

Куряча печінка залишається одним із найпоживніших і доступних продуктів на ринку. Вона багата залізом, вітаміном B12, фолатом, вітаміном A та іншими корисними речовинами, що робить її цінним елементом збалансованого раціону. Однак багато людей не знають, як правильно готувати печінку і в яких кількостях її безпечно вживати, попереджають експерти відомої м’ясопереробної компанії "Grassland Beef".

Печінка виконує важливу функцію в організмі: вона переробляє кров, насичену поживними речовинами з кишечника, роблячи їх більш доступними для засвоєння. Водночас сама печінка містить велику кількість корисних компонентів. За даними Національного інституту здоров’я США, 100 грамів курячої печінки містять 172 калорії, понад 25 грамів білка, 6,4 г жирів, 1,1 г вуглеводів, а також надмірну кількість вітамінів: B12 – 352% добової норми, A – 288%, фолат – 140%, рибофлавін – 136% та селен – 126%.

Вітамін B12 і залізо допомагають запобігти анемії, вітамін A підтримує зір і здоров’я шкіри, фолат важливий для репродуктивного здоров’я, а селен і рибофлавін зміцнюють імунітет та кістки. Високий вміст білка робить продукт цінним для здоров’я волосся, шкіри та нігтів. Крім того, куряча печінка містить рідкісний для м’яса вітамін C, який допомагає засвоєнню заліза.

Для жінок на дієті куряча печінка є цінним продуктом: низька калорійність, білок, залізо та вітаміни стимулюють метаболізм, підтримують гемоглобін та гормональний баланс. Для чоловіків продукт корисний під час набору м’язової маси – він забезпечує білок, залізо та вітаміни групи B, підтримує вироблення тестостерону і прискорює відновлення після тренувань.

Водночас лікарі застерігають: надмірне споживання печінки може бути шкідливим. Високий вміст вітаміну A здатен викликати проблеми із зором і кістками, а надлишок міді – цироз печінки. Крім того, продукт містить багато холестерину і швидко псується, тому важливо дотримуватися термінів зберігання.

Фахівці радять дорослим споживати 100–150 грамів печінки за раз, 1–2 рази на тиждень. Вагітним жінкам слід обмежити її вживання ще більше або повністю відмовитися від продукту. При дотриманні цих правил куряча печінка залишається корисною, поживною і безпечною частиною раціону.

