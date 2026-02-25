Куриная печень остается одним из самых питательных и доступных продуктов на рынке. Она богата железом, витамином B12, фолатом, витамином A и другими полезными веществами, что делает его ценным элементом сбалансированного рациона. Однако многие не знают, как правильно готовить печень и в каких количествах ее безопасно употреблять, предупреждают эксперты известной мясоперерабатывающей компании "Grassland Beef".

Фото: из открытых источников

Печень выполняет немаловажную функцию в организме: она перерабатывает кровь, насыщенную питательными веществами из кишечника, делая их более доступными для усвоения. В то же время сама печень содержит большое количество полезных компонентов. По данным Национального института здоровья США, 100 граммов куриной печени содержат 172 калории, более 25 граммов белка, 6,4 г жиров, 1,1 г углеводов, а также чрезмерное количество витаминов: B12 – 352% суточной нормы, A – 288%, вин 3 – 126%.

Витамин B12 и железо помогают предотвратить анемию, витамин A поддерживает зрение и здоровье кожи, фолат важен для репродуктивного здоровья, а селен и рибофлавин укрепляют иммунитет и кости. Высокое содержание белка делает продукт ценным для здоровья волос, кожи и ногтей. Кроме того, куриная печень содержит редкий для мяса витамин C, помогающий усвоению железа.

Для женщин на диете куриная печень является ценным продуктом: низкая калорийность, белок, железо и витамины стимулируют метаболизм, поддерживают гемоглобин и гормональный баланс. Для мужчин продукт полезен при наборе мышечной массы – он обеспечивает белок, железо и витамины группы B, поддерживает выработку тестостерона и ускоряет восстановление после тренировок.

В то же время, врачи предостерегают: чрезмерное потребление печени может быть вредным. Высокое содержание витамина A способно вызвать проблемы со зрением и костями, а избыток меди – цирроз печени. Кроме того, продукт содержит много холестерина и быстро портится, поэтому важно соблюдать сроки хранения.

Специалисты советуют взрослым потреблять 100-150 г печени за раз, 1-2 раза в неделю. Беременным женщинам следует ограничить ее употребление еще больше или полностью отказаться от продукта. При соблюдении этих правил куриная печень остается полезной, питательной и безопасной частью рациона.

