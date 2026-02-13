Коли випити останню каву, щоб добре виспатися: лікар здивувала порадою

Фахівці зі сну наголошують на важливості дотримання певного "часового вікна" для споживання кофеїну та інших стимуляторів перед сном, щоб забезпечити максимально якісний нічний відпочинок. Це особливо актуально для любителів кави, енергетичних напоїв і навіть чорного чаю, оскільки ці продукти прямо впливають на здатність організму відпочивати вночі.

Фото: з відкритих джерел

Лікарка та експертка зі сну Ніґат Аріф, у коментарі для видання UNILAD, пояснила механізм дії кофеїну. Кофеїн за своєю структурою схожий на аденозин — гормон, що накопичується протягом дня і сигналізує мозку про необхідність відпочинку. Потрапляючи в мозок, кофеїн блокує рецептори аденозину, тим самим зменшуючи відчуття втоми і перешкоджаючи природному процесу засинання. Тому, за словами експертки, останню чашку кави варто випити щонайменше за сім годин до сну. Практично це означає, що для більшості людей оптимальний час для останньої порції кави — не пізніше 14:00.

Крім того, лікарка наголосила, що алкоголь також може негативно впливати на якість сну. Його краще не вживати за три-чотири години до відпочинку, аби не порушити природні цикли відновлення організму. Дослідження за участю понад двох тисяч учасників показало: дотримання цих простих правил допомагає краще засинати, зменшує кількість нічних пробуджень і сприяє повному відновленню сил.

Фахівці наголошують на комплексному підході до "гігієни сну". Він включає не лише контроль над споживанням кофеїну та алкоголю, а й обмеження використання екранів перед сном, створення спокійного ритуалу відпочинку, комфортної температури і освітлення в кімнаті. Такий підхід дозволяє організму максимально відновитися за ніч і прокинутися бадьорим та енергійним.

