Когда выпить последний кофе, чтобы хорошо выспаться: врач удивила советом
Когда выпить последний кофе, чтобы хорошо выспаться: врач удивила советом

Специалист по сну поделился простым правилом, позволяющим предотвратить бессонницу от кофе.

13 февраля 2026, 09:35
Клименко Елена

Специалисты из сна отмечают важность соблюдения определенного "временного окна" для потребления кофеина и других стимуляторов перед сном, чтобы обеспечить максимально качественный ночной отдых. Это особенно актуально для любителей кофе, энергетических напитков и даже черного чая, поскольку эти продукты оказывают прямое влияние на способность организма отдыхать ночью.

Когда выпить последний кофе, чтобы хорошо выспаться: врач удивила советом

Фото: из открытых источников

Врач и эксперт из сна Нигат Ариф, в комментарии для издания UNILAD, объяснила механизм действия кофеина. Кофеин по своей структуре похож на аденозин – гормон, накапливающийся в течение дня и сигнализирующий мозгу о необходимости отдыха. Попадая в мозг, кофеин блокирует рецепторы аденозина, тем самым уменьшая чувство усталости и препятствуя естественному процессу засыпания. Поэтому, по словам экспертки, последнюю чашку кофе следует выпить как минимум за семь часов до сна. Практически это означает, что для большинства людей оптимальное время для последней порции кофе – не позднее 14 часов.

Кроме того, врач подчеркнула, что алкоголь также может негативно влиять на качество сна. Его лучше не употреблять за три-четыре часа до отдыха, чтобы не нарушить естественные циклы обновления организма. Исследование с участием более двух тысяч участников показало: соблюдение этих простых правил помогает лучше засыпать, уменьшает количество ночных пробуждений и способствует полному восстановлению сил.

Специалисты отмечают комплексный подход к "гигиене сна". Он включает в себя не только контроль над потреблением кофеина и алкоголя, но и ограничение использования экранов перед сном, создание спокойного ритуала отдыха, комфортной температуры и освещения в комнате. Такой подход позволяет организму максимально восстановиться за ночь и проснуться бодрым и энергичным.

  Как уже писали "Комментарии", врачи обращают внимание, что, несмотря на популярность чеснока как природного средства для укрепления иммунитета, этот продукт обладает рядом свойств, которые могут нанести вред здоровью. По словам специалистов, существуют противопоказания, при которых его употребление потенциально опасно.



