Коли найкраще їсти чорнослив: травлення покращиться в рази

Чорнослив – справжнє джерело антиоксидантів та клітковини. Відомо, коли його найкраще є для покращення травлення та схуднення.

Чорнослив. Фото: із відкритих джерел

Вживання чорносливу як перекушування або перед їжею може бути найкращим рішенням для схуднення. Чорнослив може збільшити відчуття ситості, що потенційно призводить до загального зниження споживання калорій.

Це призводить до зменшення кількості їжі, що споживається під час наступних прийомів їжі.

Дослідження показали, що заміна перекушування чорносливом сприяла контролю апетиту. Учасники дослідження спостерігали незначне зменшення маси тіла та обхвату талії порівняно з тими, хто вживав типові закуски.

Чорнослив має проносний ефект, тому його щоденне вживання покращує частоту випорожнень, об'єм випорожнень та загальну функцію кишечника.

Деякі люди вважають за краще їсти чорнослив раніше вдень, щоб мінімізувати будь-який потенційний дискомфорт уночі. Оскільки він посилює спорожнення кишківника і може сприяти газоутворенню.

Корисний вплив чорносливу на травлення обумовлено вмістом у ньому сорбіту — природного цукру, який притягує воду в кишечник, щоб сприяти спорожненню.

Найкращий час для споживання чорносливу для отримання енергії — це полуденок. Чорнослив містить поєднання простих та складних вуглеводів та має низький глікемічний індекс, що призводить до стабільного вивільнення енергії без різких стрибків рівня цукру в крові.

Клітковина, сорбіт і поліфеноли, що містяться в чорносливі, допомагають підтримувати стабільний рівень енергії, запобігаючи швидкому падінню рівня цукру в крові.

