Когда лучше всего есть чернослив: пищеварение улучшится в разы

Чернослив – настоящий источник антиоксидантов и клетчатки. Известно, когда его лучше всего есть для улучшения пищеварения и похудения.

Употребление чернослива в качестве перекуса или перед едой может быть лучшим решением для похудения. Чернослив может увеличить чувство сытости, что потенциально приводит к общему снижению потребления калорий.

Это приводит к уменьшению количество пищи, потребляемой во время следующих приемов пищи.

Исследования показали, что замена перекусов черносливом способствовала контролю аппетита. Участники исследования наблюдали незначительное уменьшение массы тела и обхвата талии по сравнению с теми, кто употреблял типичные закуски.

Чернослив имеет слабительный эффект, поэтому его ежедневное употребление улучшает частоту стула, объем стула и общую функцию кишечника.

Некоторые люди предпочитают есть чернослив раньше днем, чтобы минимизировать любой потенциальный дискомфорт ночью. Поскольку он усиливает опорожнение кишечника и может способствовать газообразованию.

Полезное влияние чернослива на пищеварение обусловлено содержанием в нем сорбита — природный сахар, который притягивает воду в кишечник, чтобы способствовать опорожнению.

Лучшее время для потребления чернослива для получения энергии — это полдник. Чернослив содержит сочетание простых и сложных углеводов и имеет низкий гликемический индекс, что приводит к стабильному высвобождению энергии без резких скачков уровня сахара в крови.

Клетчатка, сорбит и полифенолы, содержащиеся в черносливе, помогают поддерживать стабильный уровень энергии, предотвращая быстрое падение уровня сахара в крови.

