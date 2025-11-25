Клопотенко приголомшив новою зимовою закускою: хрустка маринована цвітна капуста, яку готують за 15 хвилин

Здається, у Євгена Клопотенка тепер є новий хіт. Його маринована цвітна капуста вже підкорює мережу — страва готується за лічені хвилини, а смак настільки яскравий, що вона зникає зі столу першою. Хрустка, ароматна, пряна — і при цьому максимально проста. Саме те, що потрібно взимку, коли хочеться чогось легкого, але виразного.

Маринована цвітна капуста від Клопотенка — хрустка зимова закуска, яку легко приготувати вдома.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко представив рецепт, який називає "ідеальною зимовою закускою". Маринована цвітна капуста — це спосіб додати більше овочів у зимовий раціон, не витрачаючи багато часу на приготування.

Страва виходить хрусткою та пряною, бо цвітна капуста та морква вбирають маринад, насичений спеціями. Готувати її простіше простого: швидке бланшування, кілька базових овочів і маринад, який робиться буквально за декілька хвилин.

Клопотенко радить не переварювати капусту в окропі — інакше вона втратить хрумкість. Важливо й те, щоб овочі були повністю занурені в маринад: саме так закуска рівномірно просочується і набирає цього самого "фірмового" смаку.

До рецепта можна додати й щось від себе: трохи чилі для гостроти, зерна гірчиці, імбир — і закуска заграє новими відтінками. Зберігається вона до 10 днів у холодильнику, але, як зізнається сам шеф, "доживає" рідко — з’їдається за добу.

Як виглядає процес приготування — коротко

Цвітну капусту розбирають на суцвіття та бланшують у кип’ятку всього 2 хвилини.

Моркву натирають на корейській тертці або ріжуть тонкими смужками.

Маринад готують із води, солі, цукру, оцту, перцю, лаврового листа, коріандру та олії.

Овочі заливають гарячим маринадом і залишають на 5–6 годин. Нам знадобиться: 1 цвітна капуста (приблизно 1300 г) 2 моркви 5 зубчиків часнику Для маринаду 2 л води 2-3 ст. л. солі 150 г цукру 3 лаврових листки 5 горошків духмяного перцю 100 мл оцту столового 9% 4 ст. л. олії ½ ч. л. коріандр.

Результат — насичена, ароматна та легка закуска, яка чудово пасує до м’яса, картоплі, святкового столу чи просто смачного зимового перекусу.

