Клопотенко ошеломил новой зимней закуской: хрустящая маринованная цветная капуста, которую готовят за 15 минут.

Похоже, у Евгения Клопотенко теперь есть новый хит. Его маринованная цветная капуста уже покоряет сеть — блюдо готовится в считанные минуты, а вкус настолько яркий, что он исчезает со стола первым. Хрустящая, ароматная, пряная – и при этом максимально проста. Именно то, что нужно зимой, когда хочется чего-нибудь легкого, но выразительного.

Маринованная цветная капуста по рецепту Клопотенко — хрустящая зимняя закуска за 15 минут.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко представил рецепт, который называет "идеальной зимней закуской". Маринованная цветная капуста – это способ добавить больше овощей в зимний рацион, не тратя много времени на приготовление.

Блюдо получается хрустящим и пряным, потому что цветная капуста и морковь впитывают маринад, насыщенный специями. Готовить ее проще простого: быстрое бланширование, несколько базовых овощей и маринад, который производится буквально за несколько минут.

Клопотенко советует не переваривать капусту в кипятке – иначе она потеряет хрустность. Важно и то, чтобы овощи были полностью погружены в маринад: именно так закуска равномерно пропитывается и набирает этот самый "фирменный" вкус.

К рецепту можно добавить и что-то от себя: чуть-чуть чили для остроты, зерна горчицы, имбирь — и закуска заиграет новыми оттенками. Сохраняется она до 10 дней в холодильнике, но, как признается сам шеф, "доживает" редко — съедается в сутки.

Как выглядит процесс приготовления

Цветную капусту разбирают на соцветия и бланшируют в кипятке всего 2 минуты.

Морковь натирают на корейской терке или режут тонкими полосками.

Маринад готовят из воды, соли, сахара, уксуса, перца, лаврового листа, кориандра и растительного масла.

Овощи заливают горячим маринадом и оставляют на 5-6 часов. Нам понадобится: 1 цветная капуста (приблизительно 1300 г) 2 моркови 5 зубчиков чеснока Для маринада 2 л воды 2-3 ст. л. соли 150 г сахара 3 лавровых листа 5 горошков душистого перца 100 мл уксуса столового 9% 4 ст. л. растительного масла ½ ч. л. кориандр.

Результат — насыщенная, ароматная и легкая закуска, которая отлично подходит к мясу, картофелю, праздничному столу или просто вкусному зимнему перекусу.

