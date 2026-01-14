Кава з кофеїном чи без: розкрито несподівану правду про таємницю напою

Суперечки про те, яку каву краще обирати, не вщухають: одні люблять насичений еспресо, інші віддають перевагу м’якому фільтрованому напою, а способи заварювання додають ще більше різноманітності. Незважаючи на численні докази користі ранкової чашки кави, головне питання серед поціновувачів напою залишається незмінним – що корисніше для організму: кава з кофеїном чи без кофеїну.

Фото: з відкритих джерел

Раніше фахівці радили, з чим не варто поєднувати каву, тепер увага зосереджена на порівнянні звичайної та декофеїнізованої кави. Експерти журналу "Prevention" пояснюють, які відмінності впливають на здоров’я та у якому вигляді напій буде найбільш корисним.

Головна різниця між звичайною кавою та "декафом" полягає у вмісті кофеїну. Під час обробки зерен для безкофеїнової кави більша частина кофеїну видаляється ще до обсмажування, зазначає канадський дієтолог Анар Аллідіна. Повністю позбавити каву кофеїну неможливо: в середньому одна порція 240 мл містить 2–10 мг кофеїну, тоді як звичайна кава – 95–165 мг, уточнює американський експерт Вікі Кеніг.

Водночас користь обох видів кави зумовлена не стільки кофеїном, скільки антиоксидантами: поліфенолами, хлорогеновою та феруловою кислотами, які залишаються навіть після видалення кофеїну. Це означає, що "декаф" практично так само корисний для здоров’я, просто без стимулюючого ефекту. Дослідження підтверджують, що обидва варіанти пов’язані з меншим ризиком смертності та підтримкою загального стану організму.

Є і нюанси: кава без кофеїну підходить людям з підвищеним тиском або проблемами шлунка, але спосіб видалення кофеїну може підвищувати кислотність та частково виводити кальцій. Надмірне вживання звичайної кави може викликати тривожність, безсоння, прискорене серцебиття та інші неприємні ефекти.

Висновок лікарів простий: користь кави головним чином у антиоксидантах, і обидва види напою можуть бути частиною здорового раціону, якщо пити помірно та без великої кількості цукру чи вершків. Вибір між кофеїном і "декафом" залежить від особистих переваг та чутливості до стимуляторів.

