Кофе с кофеином или без: раскрыта неожиданная правда о тайне напитка

Споры о том, какой кофе лучше выбирать, не утихают: одни любят насыщенный эспрессо, другие предпочитают мягкий фильтрованный напиток, а способы заваривания добавляют еще больше разнообразия. Несмотря на многочисленные доказательства пользы утренней чашки кофе, главный вопрос среди любителей напитка остается неизменным – что полезнее для организма: кофе с кофеином или без кофеина.

Раньше специалисты советовали, с чем не стоит совмещать кофе, теперь внимание сосредоточено на сравнении обычного и декофеинизированного кофе. Эксперты журнала Prevention объясняют, какие отличия влияют на здоровье и в каком виде напиток будет наиболее полезным.

Главная разница между обычным кофе и "декафом" заключается в содержании кофеина. Во время обработки зерен для кофеинового кофе большая часть кофеина удаляется еще до обжаривания, отмечает канадский диетолог Анар Аллидина. Полностью избавить кофе кофеина невозможно: в среднем одна порция 240 мл содержит 2–10 мг кофеина, тогда как обычный кофе – 95–165 мг, уточняет американский эксперт Вики Кениг.

В то же время, польза обоих видов кофе обусловлена не столько кофеином, сколько антиоксидантами: полифенолами, хлорогеновой и феруловой кислотами, которые остаются даже после удаления кофеина. Это означает, что декаф практически так же полезен для здоровья, просто без стимулирующего эффекта. Исследования подтверждают, что оба варианта связаны с меньшим риском смертности и поддержанием общего состояния организма.

Есть и нюансы: кофе без кофеина подходит людям с повышенным давлением или проблемами желудка, но способ удаления кофеина может повышать кислотность и частично выводить кальций. Чрезмерное употребление обычного кофе может вызвать тревожность, бессонницу, учащенное сердцебиение и другие неприятные эффекты.

Заключение врачей простое: польза кофе главным образом в антиоксидантах, и оба вида напитка могут быть частью здорового рациона, если пить умеренно и без большого количества сахара или сливок. Выбор между кофеином и декафом зависит от личных предпочтений и чувствительности к стимуляторам.

