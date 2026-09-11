Їжте це регулярно: 7 продуктів, які допомагають поповнити запаси омега-3

Омега-3 необхідні для нормальної роботи клітин, а також можуть допомагати підтримувати здоровий рівень холестерину та зменшувати запальні процеси в організмі. Оскільки самостійно виробляти достатню кількість цих жирних кислот людина не може, їх важливо отримувати з їжею.

Продукти з вмістом омега-3. Фото: з відкритих джерел

Дієтологи Сьюзен Грілі та Метью Лендрі назвали сім продуктів, які можуть стати хорошими джерелами омега-3, пише Martha Stewart.

Існує три основні типи цих жирних кислот – EPA, DHA та ALA. Перші дві переважно містяться в рибі та морепродуктах, тоді як ALA характерна для рослинних продуктів. Організм може частково перетворювати ALA на EPA і DHA, але цей процес обмежений.

Одним із найкращих джерел омега-3 є лосось. У 85 г приготовленої дикої риби міститься близько 0,35 г EPA і 1,22 г DHA. Фахівці радять вживати жирну рибу один-два рази на тиждень.

Не менш корисними можуть бути сардини. У 85 г консервованої риби в томатному соусі – приблизно 0,45 г EPA та 0,74 г DHA. Ще один варіант – устриці, які містять одразу всі три види омега-3.

Серед рослинних продуктів експерти виділяють насіння чіа, волоські горіхи та насіння льону. Останнє краще вживати меленим – так поживні речовини засвоюються легше. Ще одним джерелом ALA є едамаме, тобто молоді соєві боби.

Таким чином, отримувати омега-3 можна не лише завдяки рибі: поєднання тваринних і рослинних джерел дозволяє урізноманітнити раціон.

Також видання "Коментарі" повідомляло – що українцям продають замість безпечних ліків: розкрито тривожну статистику



