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Ешьте это регулярно: 7 продуктов, помогающих пополнить запасы омега-3

Чиа, лен, грецкие орехи и даже эдамаме могут стать частью рациона тех, кто хочет получать больше полезных жирных кислот.

11 сентября 2026, 08:55
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Кравцев Сергей

Омега-3 необходимы для нормальной работы клеток, а также помогают поддерживать здоровый уровень холестерина и уменьшать воспалительные процессы в организме. Поскольку самостоятельно производить достаточное количество этих жирных кислот человек не может, их важно получать с едой.

Ешьте это регулярно: 7 продуктов, помогающих пополнить запасы омега-3

Продукты с содержанием омега-3. Фото: из открытых источников

Диетологи Сьюзен Грили и Мэтью Лэндри назвали семь продуктов, которые могут стать хорошими источниками омега-3, пишет Martha Stewart.

Существует три основных типа жирных кислот – EPA, DHA и ALA. Первые две предпочтительно содержатся в рыбе и морепродуктах, в то время как ALA характерна для растительных продуктов. Организм может частично преобразовывать ALA в EPA и DHA, но этот процесс ограничен.

Одним из лучших источников омега-3 является лосось. В 85 г приготовленной дикой рыбы содержится около 0,35 г EPA и 1,22 г DHA. Специалисты советуют употреблять жирную рыбу один-два раза в неделю.

Не менее полезными могут быть сардины. В 85 г консервированной рыбы в томатном соусе примерно 0,45 г EPA и 0,74 г DHA. Еще один вариант – устрицы, содержащие сразу все три вида омега-3.

Среди растительных продуктов эксперты выделяют семена чиа, грецкие орехи и семена льна. Остальное лучше употреблять молотым – так питательные вещества усваиваются легче. Еще одним источником ALA является эдамаме, то есть молодые соевые бобы.

Таким образом, получать омега-3 можно не только благодаря рыбе: сочетание животных и растительных источников позволяет разнообразить рацион.

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