Головний продукт, який "запускає" схуднення: він є у кожному магазині

Авокадо є важливим у раціоні тих, хто прагне схуднути. Завдяки вмісту корисних жирів та клітковини воно сприяє тривалому відчуттю ситості та допомагає контролювати апетит.

Авокадо. Фото: із відкритих джерел

Одна третина авокадо містить близько 10 г жиру. Майже 7 г з них – це мононенасичені жири, включаючи олеїнову кислоту, яка відіграє особливу роль у відчутті ситості.

Ці жири уповільнюють випорожнення шлунка, що довше зберігає відчуття ситості та може зменшити кількість калорій, які ви споживаєте пізніше протягом дня.

Жир в авокадо також може зменшити потяг до вуглеводів, уповільнюючи їх засвоєння. Тим часом, жир допомагає засвоювати важливі жиророзчинні поживні речовини, такі як вітаміни A, D, E і K.

Коли організм правильно харчується, набагато легше підтримувати стійкі звички, які сприяють довгостроковій втраті ваги.

Ще однією поживною речовиною, що забезпечує відчуття ситості, в авокадо є клітковина. Одна третина фрукта містить 4,5 г.

Уповільнюючи травлення та покращуючи почуття ситості, авокадо може допомогти зменшити частоту відчуття потреби продовжувати їсти або перекусити протягом дня.

Поєднання жиру та клітковини в авокадо уповільнює травлення та стабілізує рівень цукру в крові. Це особливо корисно, коли авокадо поєднується з іншими продуктами, як частина збалансованого харчування.

Одне авокадо містить 975 міліграмів, тоді як один банан – 375 мг. Калій підтримує функцію наших м'язів і може призвести до покращення чутливості до інсуліну. Обидва ці результати можуть сприяти зниженню ваги.

Збільшення м'язової маси та краща чутливість до інсуліну пов'язані з довгостроковою втратою ваги.

Ще однією важливою поживною речовиною для контролю ваги є магній, причому кожне авокадо містить 58 мг. Магній допомагає ефективніше використовувати енергію та може покращити якість сну, що може вплинути на регулювання ваги.

