Главный продукт, который "запускает" похудение: он есть в каждом магазине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Авокадо является важным в рационе тех, кто стремится похудеть. Благодаря содержанию полезных жиров и клетчатки оно способствует длительному ощущению сытости и помогает контролировать аппетит.
Авокадо. Фото: из открытых источников
Одна треть авокадо содержит около 10 г жира. Почти 7 г из них – это мононенасыщенные жиры, включая олеиновую кислоту, которая играет особую роль в ощущении сытости.
Эти жиры замедляют опорожнение желудка, что дольше сохраняет чувство сытости и может уменьшить количество калорий, которые вы потребляете позже в течение дня.
Жир в авокадо также может уменьшить тягу к углеводам, замедляя их усвоение. Тем время жир помогает усваивать важные жирорастворимые питательные вещества, такие как витамины A, D, E и K.
Когда организм правильно питается, то гораздо легче поддерживать устойчивые привычки, которые способствуют долгосрочной потере веса.
Еще одним питательным веществом, обеспечивающим чувство сытости, в авокадо является клетчатка. Одна треть фрукта содержит 4,5 г.
Замедляя пищеварение и улучшая чувство сытости, авокадо может помочь уменьшить частоту ощущения потребности продолжать есть или перекусить в течение дня.
Сочетание жира и клетчатки в авокадо замедляет пищеварение и стабилизирует уровень сахара в крови. Это особенно полезно, когда авокадо сочетается с другими продуктами как часть сбалансированного питания.
Одно авокадо содержит 975 миллиграммов, тогда как один банан — 375 мг. Калий поддерживает функцию наших мышц и может привести к улучшению чувствительности к инсулину. Оба эти результаты могут способствовать снижению веса.
Увеличение мышечной массы и лучшая чувствительность к инсулину связаны с долгосрочной потерей веса.
Еще одним важным питательным веществом для контроля веса является магний, причем каждое авокадо содержит 58 мг. Магний помогает эффективнее использовать энергию и может улучшить качество сна, что может повлиять на регулирование веса.
Читайте также на портале "Комментарии" — как консервы могут помочь во время похудения: диетологи дают разъяснение.