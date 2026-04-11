Главная Новости Здоровье диета и питание
Главный продукт, который "запускает" похудение: он есть в каждом магазине

Авокадо является простым дополнением к основным блюдам и перекусам - от тако до сэндвичей и яичницы

11 апреля 2026, 11:56
Кравцев Сергей

Авокадо является важным в рационе тех, кто стремится похудеть. Благодаря содержанию полезных жиров и клетчатки оно способствует длительному ощущению сытости и помогает контролировать аппетит.

Авокадо. Фото: из открытых источников

Одна треть авокадо содержит около 10 г жира. Почти 7 г из них – это мононенасыщенные жиры, включая олеиновую кислоту, которая играет особую роль в ощущении сытости.

Эти жиры замедляют опорожнение желудка, что дольше сохраняет чувство сытости и может уменьшить количество калорий, которые вы потребляете позже в течение дня.

Жир в авокадо также может уменьшить тягу к углеводам, замедляя их усвоение. Тем время жир помогает усваивать важные жирорастворимые питательные вещества, такие как витамины A, D, E и K.

Когда организм правильно питается, то гораздо легче поддерживать устойчивые привычки, которые способствуют долгосрочной потере веса.

Еще одним питательным веществом, обеспечивающим чувство сытости, в авокадо является клетчатка. Одна треть фрукта содержит 4,5 г.

Замедляя пищеварение и улучшая чувство сытости, авокадо может помочь уменьшить частоту ощущения потребности продолжать есть или перекусить в течение дня.

Сочетание жира и клетчатки в авокадо замедляет пищеварение и стабилизирует уровень сахара в крови. Это особенно полезно, когда авокадо сочетается с другими продуктами как часть сбалансированного питания.

Одно авокадо содержит 975 миллиграммов, тогда как один банан — 375 мг. Калий поддерживает функцию наших мышц и может привести к улучшению чувствительности к инсулину. Оба эти результаты могут способствовать снижению веса.

Увеличение мышечной массы и лучшая чувствительность к инсулину связаны с долгосрочной потерей веса.

Еще одним важным питательным веществом для контроля веса является магний, причем каждое авокадо содержит 58 мг. Магний помогает эффективнее использовать энергию и может улучшить качество сна, что может повлиять на регулирование веса.

Читайте также на портале "Комментарии" — как консервы могут помочь во время похудения: диетологи дают разъяснение.




Источник: https://www.eatingwell.com/dont-leave-the-store-without-this-food-for-weight-loss-11941490
