Головний продукт, який потрібно їсти щодня для збереження мозку

Те, що ми їмо кожен день, безпосередньо впливає на тривалість і якість нашого життя.

Малина, полуниця, ожина. Фото: з відкритих джерел

Професор та дослідник з Нью-Йоркського університету Емілі Джонстон визначила абсолютного лідера серед суперфудів, який має бути на столі щодня.

За словами експерта, наявність свіжих овочів та фруктів у щоденному меню не підлягає обговоренню – це базова умова для довголіття. Однак саме ягоди Джонстон радить зробити беззастережним пріоритетом. Чорниця, малина, полуниця та ожина – це найкращий вибір для підтримки організму.

Хоча чорниця традиційно очолює медичні рейтинги завдяки колосальному вмісту антиоксидантів, ви не помилитеся, обравши будь-яку іншу ягоду. Головне правило: що більше ягід, то краще.

Ці маленькі плоди є справжніми гігантами за своєю харчовою цінністю. Вони ідеально підтримують метаболічне здоров'я завдяки високому вмісту клітковини. Волокна, життєво необхідні для здорової мікрофлори кишечника, стабілізують рівень цукру в крові, ефективно знижують холестерин та зменшують ризики розвитку серцево-судинних захворювань та раку товстої кишки.

Крім того, ягоди багаті на фітохімічні речовини, зокрема флавоноїди. Вони мають потужну протизапальну дію в організмі. Наукові дані підтверджують, що регулярне вживання ягід у середньому віці здатне суттєво покращити когнітивні функції та захистити мозок від деменції.

Крім клітковини ягоди поставляють в організм імуностимулюючий вітамін С, вітамін К (важливий для зсідання крові), а також такі есенціальні мінерали, як калій та магній.

Завдяки своїм природним цукром ягоди є ідеальною цільною альтернативою доданого цукру та ультраобробленим десертам, якими сьогодні зловживає більшість людей.

Експерти радять щодня з'їдати не менше п'яти порцій різних фруктів та овочів, поєднуючи їх із нежирним білком, корисними жирами та цілісним зерном.

Ягоди дуже легко інтегрувати в раціон: додайте їх до ранкового йогурту або високобілкової вівсянки, міксуйте в смузі, поєднуйте з корисним насінням, додавайте в салати або просто смакуйте як солодкий перекус.

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