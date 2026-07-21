Главный продукт, который нужно есть каждый день для сохранения мозга

То, что мы едим каждый день, оказывает непосредственное влияние на продолжительность и качество нашей жизни.

Малина, клубника, ежевика. Фото: из открытых источников

Профессор и исследователь из Нью-Йоркского университета Эмили Джонстон определила абсолютного лидера среди суперфудов, который должен быть на столе каждый день.

По словам эксперта, наличие свежих овощей и фруктов в ежедневном меню не подлежит обсуждению – это базовое условие для долголетия. Однако именно ягоды Джонстон советует сделать безоговорочным приоритетом. Черника, малина, клубника и ежевика – это лучший выбор для поддержания организма.

Хотя черника традиционно возглавляет медицинские рейтинги благодаря колоссальному содержанию антиоксидантов, вы не прогадаете, выбрав любую другую ягоду. Главное правило: чем больше ягод, тем лучше.

Эти маленькие плоды являются подлинными гигантами по своей пищевой ценности. Они идеально поддерживают метаболическое здоровье благодаря высокому содержанию клетчатки. Волокна, жизненно необходимые для здоровой микрофлоры кишечника, стабилизируют уровень сахара в крови, эффективно снижают холестерин и уменьшают риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака толстой кишки.

Кроме того, ягоды богаты фитохимическими веществами, в частности флавоноидами. Они оказывают мощное противовоспалительное действие в организме. Научные данные подтверждают, что регулярное употребление ягод в среднем возрасте способно существенно улучшить когнитивные функции и защитить мозг от деменции.

Кроме клетчатки ягоды поставляют в организм иммуностимулирующий витамин С, витамин К (важный для свертывания крови), а также такие эссенциальные минералы, как калий и магний.

Благодаря своим природным сахарам ягоды являются идеальной цельной альтернативой добавленному сахару и ультраобработанным десертам, которыми сегодня злоупотребляет большинство людей.

Эксперты советуют ежедневно съедать не менее пяти порций различных фруктов и овощей, сочетая их с нежирным белком, полезными жирами и цельным зерном.

Ягоды очень легко интегрировать в рацион: добавляйте их к утреннему йогурту или высокобелковой овсянке, миксуйте в полосе, сочетайте с полезными семенами, добавляйте в салаты или просто смакуйте как естественно сладкий перекус.

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