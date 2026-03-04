Фатальна помилка з молоком, якої припускаються всі: що ні в якому разі не можна робити

У повсякденному поспіху мікрохвильова піч стала незамінною технікою на кухні. Підігріти воду для чаю або молоко для какао, звичайно, швидко та зручно.

Молоко. Фото: з відкритих джерел

Мікрохвилі нагрівають рідини нерівномірно. Вода чи молоко можуть досягати дуже високу температуру без видимих ознак кипіння. Це явище називають перегрівом, коли рідина гаряча за температуру кипіння, але виглядає спокійною.

Достатньо опустити в чашку ложку або пакетик чаю та рідина може раптово "вибухнути" кипінням. Такий різкий викид окропу здатний викликати опіки рук та обличчя. До того ж сама ємність іноді виявляється значно гарячішою, ніж здається.

Молоко при нагріванні може утворювати плівку або "втікати" в місцях сильнішого нагріву, тоді як решта залишається теплою. Це особливо ризиковано, якщо готується молоко для немовлят: нерівномірна температура може спричинити опіки та не гарантує достатнього знищення бактерій.

Щоб мінімізувати ризики, дотримуйтесь простих правил. Нагрівайте рідину короткими інтервалами по 20-30 секунд. Після кожного етапу ретельно перемішуйте. Дайте чашці постояти кілька секунд, перш ніж додавати інгредієнти. Використовуйте широкий посуд, призначений для мікрохвильової печі. Покладіть дерев'яну паличку в чашку, це може зменшити ризик раптового закипання.

Якщо потрібно підігріти велику кількість рідини, безпечніше скористатися чайником або каструлею, там кипіння легше контролювати.

