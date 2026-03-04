Роковая ошибка с молоком, которую допускают все: что ни в коем случае нельзя делать

В ежедневной спешке микроволновая печь стала незаменимой техникой на кухне. Подогреть воду для чая или молоко для какао, конечно, быстро и удобно.

Молоко. Фото: из открытых источников

Микроволны нагревают жидкости неравномерно. Вода или молоко могут достигать очень высокой температуры без видимых признаков кипения. Это явление называют перегревом, когда жидкость горячее температуры кипения, но выглядит спокойной.

Достаточно опустить в чашку ложку или пакетик чая и жидкость может внезапно "взорваться" кипением. Такой резкий выброс кипятка способен вызвать ожоги рук и лица. К тому же сама емкость иногда оказывается значительно горячее, чем кажется.

Молоко при нагревании может образовывать пленку или "убегать" в местах более сильного нагрева, тогда как остальная часть остается теплой. Это особенно рискованно, если готовится молоко для младенцев: неравномерная температура может вызвать ожоги и не гарантирует достаточного уничтожения бактерий.

Чтобы минимизировать риски, придерживайтесь простых правил. Нагревайте жидкость короткими интервалами по 20-30 секунд. После каждого этапа тщательно перемешивайте. Дайте чашке постоять несколько секунд перед тем, как добавлять ингредиенты. Используйте широкую посуду, предназначенную для микроволновки. Положите в чашку деревянную палочку, это может уменьшить риск внезапного закипания.

Если нужно подогреть большое количество жидкости, безопаснее воспользоваться чайником или кастрюлей, там процесс кипения легче контролировать.

