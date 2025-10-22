logo_ukra

Дивна порада для боротьби з мігренню: медики шокували відкриттям
Дивна порада для боротьби з мігренню: медики шокували відкриттям

Дехто помічає, що кока-кола й картопля фрі з McDonald’s полегшують симптоми мігрені. Медик пояснив, чому це можливо.

22 жовтня 2025, 12:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Якщо вам знайомі пекучі напади мігрені, які не зникають навіть після знеболювального, можливо, варто звернути увагу на незвичний варіант полегшення — комбінацію картоплі фрі та Coca-Cola з McDonald’s.

Дивна порада для боротьби з мігренню: медики шокували відкриттям

Фото: з відкритих джерел

Хоч це й звучить як дивна порада з соцмереж, деякі медичні фахівці вважають, що така їжа справді може тимчасово зменшити симптоми.

Про потенційний ефект фастфуду пише видання LAD Bible, посилаючись на пояснення медичного викладача доктора Майро. За його словами, існує три основні фактори, які можуть пояснити позитивну дію цього "перекусу":

Психоемоційний ефект (викид дофаміну): улюблена їжа активує систему винагороди в мозку. Це допомагає людині відчути полегшення — навіть без медикаментів, просто через емоційне піднесення.

Кофеїн у Coca-Cola: велика порція коли з McDonald’s містить близько 85 мг кофеїну — більше, ніж деякі аптечні засоби. Кофеїн блокує аденозинові рецептори, що може тимчасово зменшити біль при мігрені

Сіль у картоплі фрі: завдяки високому вмісту натрію організм краще утримує рідину й відновлює баланс електролітів, що може допомогти у випадках мігрені, спричиненої зневодненням.

Однак лікарі також попереджають, що такий метод може бути не для всіх. У деяких людей саме кава, сіль або фастфуд можуть, навпаки, стати тригерами головного болю. Тому варто ставитися до цього способу з обережністю.

Крім того, експерти NHS нагадують: мігрень — це не звичайний головний біль, а складне неврологічне порушення, що часто супроводжується нудотою, світлочутливістю, порушенням зору та пульсуючим болем з одного боку голови. Якщо напади повторюються, краще звернутися до лікаря й фіксувати симптоми у щоденнику.

Як вже писали "Коментарі", інсульт залишається однією з головних загроз для життя та здоров’я: після серцево-судинних хвороб і раку, він посідає третє місце серед причин смерті, а також є найпоширенішою причиною інвалідності серед людей віком понад 40 років.



