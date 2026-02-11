"Дієта спокою" завдяки одній простій добавці: як назавжди забути про стрес і агресію

Вчені провели аналіз результатів майже 30 незалежних досліджень і дійшли висновку: регулярний прийом омега-3, тобто риб’ячого жиру, може зменшити рівень агресії у людей майже на третину — близько 28%.

Про результати цієї масштабної роботи нейрокримінологів з Університету Пенсільванії повідомляє видання ScienceAlert. За словами дослідників, ефект від добавки помітний у всіх вікових групах — від підлітків до людей у віці понад 60 років. Вживання омега-3 допомагає не лише пом’якшити неконтрольовані спалахи гніву у відповідь на провокацію, але й зменшити прояви спланованої агресивної поведінки.

Експерти вважають, що ключову роль відіграють протизапальні властивості жирних кислот, які позитивно впливають на роботу мозку. Омега-3 стабілізує хімічні процеси в нервовій системі, що допомагає людині краще контролювати емоції у стресових чи критичних ситуаціях. Таким чином, добавка виступає як природний регулятор настрою та поведінки.

Хоча вчені підкреслюють, що риб’ячий жир не є "чудо-пігулкою", яка повністю ліквідує насильство, вони радять розглядати його як ефективний допоміжний засіб. Нейрокримінологи особливо рекомендують батькам агресивних дітей і дорослим зі схильністю до гніву включити омега-3 у свій раціон.

Для досягнення помітного результату достатньо вживати одну-дві порції риби на тиждень або приймати відповідні харчові добавки. Крім зниження агресії, цей підхід має й додаткові переваги для здоров’я: зменшує ризик серцевих нападів і інсультів, покращує роботу мозку та загальне самопочуття.

