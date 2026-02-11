"Диета покоя" благодаря одной простой добавке: как навсегда забыть о стрессе и агрессии

Ученые провели анализ результатов почти 30 независимых исследований и пришли к выводу: регулярный прием омега-3, то есть рыбьего жира, может снизить уровень агрессии у людей почти на треть — около 28%.

Фото: из открытых источников

О результатах этой масштабной работы нейрокриминологов из Университета Пенсильвании сообщает издание ScienceAlert. По словам исследователей, эффект от добавки заметен во всех возрастных группах — от подростков до людей старше 60 лет. Употребление омега-3 помогает не только смягчить неконтролируемые вспышки гнева в ответ на провокацию, но и снизить проявления спланированного агрессивного поведения.

Эксперты считают, что ключевую роль играют противовоспалительные свойства жирных кислот, положительно влияющих на работу мозга. Омега-3 стабилизирует химические процессы в нервной системе, что помогает человеку лучше контролировать эмоции в стрессовых или критических ситуациях. Таким образом, добавка выступает как естественный регулятор настроения и поведения.

Хотя ученые подчеркивают, что рыбий жир не является "чудо-пилюлькой", полностью ликвидирующей насилие, они советуют рассматривать его как эффективное вспомогательное средство. Нейрокриминологи особенно рекомендуют родителям агрессивных детей и взрослым со склонностью к гневу включить омега-3 в свой рацион.

Для достижения заметного результата достаточно употреблять одну-две порции рыбы в неделю или принимать соответствующие пищевые добавки. Помимо снижения агрессии этот подход имеет и дополнительные преимущества для здоровья: уменьшает риск сердечных приступов и инсультов, улучшает работу мозга и общее самочувствие.

