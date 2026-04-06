Дешево і корисніше за тунець: лікарі назвали рибу, яка рятує серце навіть у консервах

Анчоуси, які часто недооцінюють через їхній розмір, насправді можуть бути одним із найкорисніших продуктів для серця – навіть у консервованому вигляді.

Невелика риба виявилася справжнім суперфудом – з мінімумом ртуті та максимумом користі

Рибні консерви залишаються одним із найзручніших варіантів швидкого перекусу, і найчастіше українці обирають тунець. Втім, експерти наголошують – це не найкращий вибір, якщо йдеться про користь для організму. Значно вигіднішою альтернативою є анчоуси, або європейські анчоуси, які мають багатший і безпечніший склад.

Головна перевага цієї риби – високий вміст омега-3 жирних кислот і водночас низький рівень ртуті. За оцінками американського Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA), анчоуси входять до категорії “найкращий вибір” саме через мінімальний вміст шкідливих речовин.

Фахівці пояснюють це просто: дрібна риба живе менше і перебуває нижче в харчовому ланцюгу, тому не накопичує токсини у таких обсягах, як великі хижаки, зокрема тунець. Саме тому анчоуси вважаються більш безпечними для регулярного вживання.

Не менш важливим є і їхній поживний склад. Дослідження 2025 року показало, що в анчоусах міститься від 17,65% до 20,24% білка, а також від 5,29% до 14,51% жирів. При цьому ці жири є корисними – вони містять цінні омега-3 кислоти, які підтримують роботу серця, судин і мозку.

Особливу роль відіграють ейкозапентаєнова (ЕПК) та докозагексаєнова (ДГК) кислоти. Саме вони допомагають знижувати рівень запалення в організмі, покращують стан судин і можуть зменшувати ризик серцево-судинних захворювань.

Ще одна перевага анчоусів – їхня універсальність. Їх не потрібно готувати: достатньо відкрити банку і додати до салату, пасти, бутерброда або інших страв. Це робить продукт особливо зручним для щоденного раціону.

Водночас лікарі попереджають і про один нюанс – анчоуси часто містять велику кількість солі. Тому людям із підвищеним тиском або тим, хто обмежує споживання натрію, варто уважно читати склад і контролювати порції.

Попри це, експерти сходяться на думці: анчоуси – один із найкращих варіантів риби для регулярного вживання, особливо якщо йдеться про поєднання користі, доступності та безпеки.

