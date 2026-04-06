Дешево и полезнее тунца: врачи назвали рыбу, которая спасает сердце даже в консервах

Анчоусы, часто недооцениваемые из-за их размера, на самом деле могут быть одним из самых полезных продуктов для сердца – даже в консервированном виде.

Небольшая рыба оказалась настоящим суперфудом – с минимумом ртути и максимумом пользы.

Рыбные консервы остаются одним из самых удобных вариантов быстрого перекуса, и чаще всего украинцы выбирают тунец. Впрочем, эксперты отмечают – это не самый лучший выбор, если речь идет о пользе для организма. Значительно более выгодной альтернативой являются анчоусы или европейские анчоусы, которые имеют более богатый и безопасный состав.

Главное преимущество этой рыбы – высокое содержание омега-3 жирных кислот и одновременно низкий уровень ртути. По оценкам американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), анчоусы входят в категорию "наилучший выбор" именно из-за минимального содержания вредных веществ.

Специалисты объясняют это просто: мелкая рыба живет меньше и находится ниже в пищевой цепи, поэтому не накапливает токсины в таких объемах как крупные хищники, в частности тунец. Поэтому анчоусы считаются более безопасными для регулярного употребления.

Не менее важен и их питательный состав. Исследование 2025 показало, что в анчоусах содержится от 17,65% до 20,24% белка, а также от 5,29% до 14,51% жиров. При этом эти жиры полезны – они содержат ценные омега-3 кислоты, которые поддерживают работу сердца, сосудов и мозга.

Особую роль играют эйкозапентаеновая (ЭПК) и докозагексаеновая (ДГК) кислоты. Именно они помогают снижать уровень воспаления в организме, улучшают сосуды и могут уменьшать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Еще одно преимущество анчоусов – их универсальность. Их не нужно готовить: достаточно открыть банку и добавить в салат, пасту, бутерброд или другие блюда. Это делает продукт особенно удобным для повседневного рациона.

В то же время врачи предупреждают и об одном нюансе – анчоусы часто содержат большое количество соли. Поэтому людям с повышенным давлением или ограничивающим потребление натрия следует внимательно читать состав и контролировать порции.

Несмотря на это, эксперты сходятся во мнении: анчоусы – один из лучших вариантов рыбы для регулярного употребления, особенно если речь идет о сочетании пользы, доступности и безопасности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, как консервы могут помочь во время похудения.