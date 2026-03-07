logo_ukra

Ця щоденна звичка до обіду в рази підвищує тиск
НОВИНИ

Ця щоденна звичка до обіду в рази підвищує тиск

Солоні закуски здатні завдати великої шкоди організму

7 березня 2026, 12:30
Автор:
Кравцев Сергей

Післяобідня звичка, яку багато хто вважає безневинною паузою для відпочинку або "перезавантаження", може непомітно підвищувати артеріальний тиск. Йдеться про солоні закуски, які здатні завдати великої шкоди організму.

Ця щоденна звичка до обіду в рази підвищує тиск

Солоні закуски. Фото: з відкритих джерел

Занепад сил після обіду вражає майже кожного. Близько 14:00 або 15:00 енергія падає, концентрація втрачається, і солона закуска здається найшвидшим і найпростішим способом пережити залишок дня. Але це негаразд.

Багато солоних снеків легко вживати надмірно, оскільки вони виготовлені з інгредієнтів, які роблять їх неприродно смачними. Доза солі може розпалити смакові рецептори, а також активує ланцюги винагороди у мозку, які змушують з'їсти ще.

Солоні закуски часто калорійні та їх легко переїсти, а збільшення ваги саме собою є ще одним потенційним фактором підвищення кров'яного тиску.

Регулярне споживання надмірної кількості солі може призвести до фізичних змін у кровоносних судинах, впливаючи на їхню міцність та функцію.

Згодом регулярне вживання їжі з високим вмістом солі може зробити кровоносні судини жорсткішими та менш здатними розслаблятися, що ще більше підвищує кров'яний тиск. Жорсткі артерії більш схильні до накопичення бляшок, що збільшує ризик серцевого нападу та інсульту.

Організм має механізми для підтримки балансу рідини, артеріального тиску та об'єму крові. Вживання надмірної кількості натрію може порушити ці захисні механізми.

Занадто багато натрію змушує організм утримувати зайву воду, що збільшує кількість крові, що протікає через судини, та підвищує тиск на стінки артерій. З часом цей надмірний тиск, що повторюється, пошкоджує кровоносні судини, створюючи передумови для серцево-судинних захворювань.

Коли ви регулярно вживаєте солоні закуски, організм стає менш чутливим до змін артеріального тиску. Зазвичай, спеціальні датчики тиску в артеріях попереджають мозок про підвищення тиску. Це допомагає організму реагувати, розслаблюючи кровоносні судини та допомагаючи ниркам виводити зайву рідину.

Коли рівень тиску залишається підвищеним надто довго та надто часто, ці датчики починають скидатися до вищого рівня. Згодом вони реагують негаразд ефективно. Це може призвести до звуження судин і спонукати нирки утримувати більше рідини.

Джерело: https://www.eatingwell.com/afternoon-habit-that-can-increase-blood-pressure-11910101

