Ця рослина творить "диво": лікар пояснила, чому її варто їсти зараз усім

Кравцев Сергей
Черемша – один з перших весняних "суперфудів", багатий на вітамін C і природні антибактеріальні речовини. Деяким людям варто уникати продукти через ризик проблем із шлунком.
Черемша. Фото: із відкритих джерел
Гастроентеролог Алла Курилець у Instagram розповіла, що у народі черемшу називають по-різному: колба, дикий часник, левурда, ведмежа цибуля чи самардала.
За словами лікаря, це чудове джерело вітаміну С та поліфенолів, що містить фітонциди – речовини, які діють як "природний" антибіотик, мають жовчогінний ефект, покращує апетит і перистальтику кишечника.
Також у складі є вітаміни групи В та провітамін А (бета-каротин), кальцій, калій, залізо, йод, мідь та фтор.
Медик зазначила, що не варто їсти черемшу людям за:
загостреннях хвороб ШКТ (виразка, гастрит, холецистит).
вагітності та грудному вигодовуванні
прийомі антикоагулянтів (черемша розріджує кров)
дітям віком до 3-х років.
схильності до безсоння, головного болю або алергій
Варто споживати черемшу, як доповнення до страв. Оптимальна порція – близько 30-50 г на день.
Черемша додає стравам приємної пікантності та легкого часникового аромату. Класичний салат: черемша з вареним яйцем та заправити сметаною. Також можна додати до омлету на сніданок.
