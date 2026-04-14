Ця рослина творить "диво": лікар пояснила, чому її варто їсти зараз усім

Черемша – один з перших весняних "суперфудів", багатий на вітамін C і природні антибактеріальні речовини. Деяким людям варто уникати продукти через ризик проблем із шлунком.

Гастроентеролог Алла Курилець у Instagram розповіла, що у народі черемшу називають по-різному: колба, дикий часник, левурда, ведмежа цибуля чи самардала.

"Важливо: дику черемшу занесено до Червоної книги України (а також Литви, Латвії та багатьох інших країн), тому збирати її в лісах заборонено. Ми ж говоримо про культурну черемшу, яку вирощують на городах та фермерських господарствах", — зазначила експерт.

За словами лікаря, це чудове джерело вітаміну С та поліфенолів, що містить фітонциди – речовини, які діють як "природний" антибіотик, мають жовчогінний ефект, покращує апетит і перистальтику кишечника.

Також у складі є вітаміни групи В та провітамін А (бета-каротин), кальцій, калій, залізо, йод, мідь та фтор.

Медик зазначила, що не варто їсти черемшу людям за:

загостреннях хвороб ШКТ (виразка, гастрит, холецистит).

вагітності та грудному вигодовуванні

прийомі антикоагулянтів (черемша розріджує кров)

дітям віком до 3-х років.

схильності до безсоння, головного болю або алергій

Варто споживати черемшу, як доповнення до страв. Оптимальна порція – близько 30-50 г на день.

"Це невелика жменя подрібненої зелені, якої цілком достатньо для вітамінізації організму", — додала експерт.

Черемша додає стравам приємної пікантності та легкого часникового аромату. Класичний салат: черемша з вареним яйцем та заправити сметаною. Також можна додати до омлету на сніданок.

"Спробуйте гасити курку з черемшею або додавати її до фаршу для котлет — смак стає незвичайним і вишуканим", — зазначила Алла Курилець.

