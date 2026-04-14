Это растение творит "чудо": врач объяснила, почему его стоит есть сейчас всем

Кравцев Сергей
Черемша – один из первых весенних "суперфудов", богатый витамином C и природными антибактериальными веществами. Некоторым людям стоит избегать продукты из-за риска проблем с желудком.
Черемша.
Гастроэнтеролог Алла Курилец в Instagram рассказала, что в народе черемшу называют по-разному: колба, дикий чеснок, левурда, медвежий лук или самардала.
По словам врача, это прекрасный источник витамина С и полифенолов, содержит фитонциды — вещества, которые действуют как "природный" антибиотик, имеют желчегонный эффект, улучшает аппетит и перистальтику кишечника.
Также в составе есть витамины группы В и провитамин А (бета-каротин), кальций, калий, железо, йод, медь и фтор.
Медик отметила, что не стоит есть черемшу людям при:
обострениях болезней ЖКТ (язва, гастрит, холецистит).
беременности и грудном вскармливании
приеме антикоагулянтов (черемша разжижает кровь)
детям до 3-х лет.
склонности к бессоннице, головным болям или аллергиям
Стоит потреблять черемшу, как дополнение к блюдам. Оптимальная порция — около 30-50 г в день.
Черемша добавляет блюдам приятной пикантности и легкого чесночного аромата. Классический салат: черемша с вареным яйцом и заправить сметаной. Также можно добавить в омлет на завтрак.
Читайте также на портале "Комментарии" — эта зелень подлечит нервы: что можно приготовить из черемши.