Главная Новости Здоровье диета и питание Это растение творит "чудо": врач объяснила, почему его стоит есть сейчас всем
Это растение творит "чудо": врач объяснила, почему его стоит есть сейчас всем

Черемша - это прекрасный источник витамина С и полифенолов, содержит фитонциды - вещества, которые действуют как "природный" антибиотик

14 апреля 2026, 10:05
Автор:
Кравцев Сергей

Черемша – один из первых весенних "суперфудов", богатый витамином C и природными антибактериальными веществами. Некоторым людям стоит избегать продукты из-за риска проблем с желудком.

Черемша. Фото: из открытых источников

Гастроэнтеролог Алла Курилец в Instagram рассказала, что в народе черемшу называют по-разному: колба, дикий чеснок, левурда, медвежий лук или самардала.

"Важно: дикая черемша занесена в Красную книгу Украины (а также Литвы, Латвии и многих других стран), поэтому собирать ее в лесах запрещено. Мы же говорим о культурной черемше, которую выращивают на огородах и фермерских хозяйствах", — отметила эксперт.

По словам врача, это прекрасный источник витамина С и полифенолов, содержит фитонциды — вещества, которые действуют как "природный" антибиотик, имеют желчегонный эффект, улучшает аппетит и перистальтику кишечника.

Также в составе есть витамины группы В и провитамин А (бета-каротин), кальций, калий, железо, йод, медь и фтор.

Медик отметила, что не стоит есть черемшу людям при:

обострениях болезней ЖКТ (язва, гастрит, холецистит).

беременности и грудном вскармливании

приеме антикоагулянтов (черемша разжижает кровь)

детям до 3-х лет.

склонности к бессоннице, головным болям или аллергиям

Стоит потреблять черемшу, как дополнение к блюдам. Оптимальная порция — около 30-50 г в день.

"Это небольшая горсть измельченной зелени, которой вполне достаточно для витаминизации организма", — добавила эксперт.

Черемша добавляет блюдам приятной пикантности и легкого чесночного аромата. Классический салат: черемша с вареным яйцом и заправить сметаной. Также можно добавить в омлет на завтрак.

"Попробуйте тушить курицу с черемшой или добавлять ее в фарш для котлет — вкус становится необычным и изысканным", — отметила Алла Курилец.

Источник: https://www.instagram.com/p/DWJKoaiiJrX/?igsh=NDF2cHkyMjFkbmZr
