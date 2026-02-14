Ця популярна зелень залишає дивний наліт на зубах

Рубрики
Кравцев Сергей
Після шпинату багато людей відчувають на зубах "скрип", шорсткість, наліт чи липкість. Не випадковість, а результат хімічного складу рослини.
Шпинат. Фото: з відкритих джерел
Шпинат не тільки багатий на поживні речовини, такі як вітамін К і калій, а й пов'язаний з його корисними властивостями для здоров'я, такими як зниження кров'яного тиску і корисний вплив на здоров'я очей.
Крім того, шпинат можна використовувати багато разів — від смузі до салатів. Але головним недоліком є те, що він залишає дивне крейдяне відчуття на зубах.
Оксалати – це типи солей щавлевої кислоти, і існують розчинні та нерозчинні різновиди. Саме нерозчинні солі кальцію залишають наліт на зубах. Щавлева кислота не нашкодить зубам, але надмірна кількість може призвести до утворення каменів у нирках.
Якщо відчуття на зубах дуже сильне, це може означати:
тонку емаль
підвищену чутливість зубів
проблеми зі слиновиділенням
накопичений наліт
Існує три різні способи приготування, які допоможуть зменшити ці відчуття у роті.
Способи приготування шпинату
Приготування на пару
Цей метод допоможе знизити рівень оксалату в приготовлених продуктах, таких як шпинат. Використовуйте 170 мл води приблизно на три жмені шпинату і варіть його на середньому вогні з кришкою на сковороді, щоб створити пару. Шпинат зав'яне за чотири хвилини. Злийте зайву воду, перш ніж їсти шпинат.
Додавання жирів
Жири зменшують відчуття терпкості. Найкраще підійде:
оливкова олія
вершкове масло
вершки
сир (пармезан, фета)
Варто швидко обсмажити шпинат на олії 1-2 хвилини.
Комбінація з молочними продуктами
Кальцій пов'язує оксалати. Варіанти найкращих поєднань:
шпинат із сиром
шпинат у вершковому соусі
омлет зі шпинатом та сиром
