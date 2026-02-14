logo_ukra

Головна Новини Здоров'я дієта і харчування Ця популярна зелень залишає дивний наліт на зубах
commentss НОВИНИ Всі новини

Ця популярна зелень залишає дивний наліт на зубах

Шпинат не тільки багатий на поживні речовини, такі як вітамін К і калій, а й пов'язаний з його корисними властивостями для здоров'я

14 лютого 2026, 11:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Після шпинату багато людей відчувають на зубах "скрип", шорсткість, наліт чи липкість. Не випадковість, а результат хімічного складу рослини.

Ця популярна зелень залишає дивний наліт на зубах

Шпинат. Фото: з відкритих джерел

Шпинат не тільки багатий на поживні речовини, такі як вітамін К і калій, а й пов'язаний з його корисними властивостями для здоров'я, такими як зниження кров'яного тиску і корисний вплив на здоров'я очей.

Крім того, шпинат можна використовувати багато разів — від смузі до салатів. Але головним недоліком є те, що він залишає дивне крейдяне відчуття на зубах.

Оксалати – це типи солей щавлевої кислоти, і існують розчинні та нерозчинні різновиди. Саме нерозчинні солі кальцію залишають наліт на зубах. Щавлева кислота не нашкодить зубам, але надмірна кількість може призвести до утворення каменів у нирках.

Якщо відчуття на зубах дуже сильне, це може означати:

тонку емаль

підвищену чутливість зубів

проблеми зі слиновиділенням

накопичений наліт

Існує три різні способи приготування, які допоможуть зменшити ці відчуття у роті.

Способи приготування шпинату

Приготування на пару

Цей метод допоможе знизити рівень оксалату в приготовлених продуктах, таких як шпинат. Використовуйте 170 мл води приблизно на три жмені шпинату і варіть його на середньому вогні з кришкою на сковороді, щоб створити пару. Шпинат зав'яне за чотири хвилини. Злийте зайву воду, перш ніж їсти шпинат.

Додавання жирів

Жири зменшують відчуття терпкості. Найкраще підійде:

оливкова олія

вершкове масло

вершки

сир (пармезан, фета)

Варто швидко обсмажити шпинат на олії 1-2 хвилини.

Комбінація з молочними продуктами

Кальцій пов'язує оксалати. Варіанти найкращих поєднань:

шпинат із сиром

шпинат у вершковому соусі

омлет зі шпинатом та сиром

Джерело: https://www.eatingwell.com/how-to-avoid-spinach-teeth-11861507
