Эта популярная зелень оставляет странный налет на зубах

После шпината многие люди ощущают на зубах "скрип", шероховатость, налет или липкость. Это не случайность, а результат химического состава растения.

Шпинат. Фото: из открытых источников

Шпинат не только богат питательными веществами, такими как витамин К и калий, но и связан с его полезными свойствами для здоровья, такими как снижение кровяного давления и полезное влияние на здоровье глаз.

Кроме того, шпинат можно использовать множество раз — от смузи до салатов. Но главным недостатком является то, что он оставляет странное меловое ощущение на зубах.

Оксалаты – это типы солей щавелевой кислоты, и существуют растворимые и нерастворимые разновидности. Именно нерастворимые соли кальция оставляют налет на зубах. Щавелевая кислота не навредит зубам, но чрезмерное количество может привести к образованию камней в почках.

Если ощущение на зубах очень сильное, то это может означать:

тонкую эмаль

повышенную чувствительность зубов

проблемы со слюноотделением

накопленный налет

Существует три различных способа приготовления, которые помогут уменьшить эти ощущения во рту.

Способы приготовления шпината

Приготовление на пару

Этот метод может помочь снизить уровень оксалата в приготовленных продуктах, таких как шпинат. Используйте 170 мл воды примерно на три горсти шпината и варите его на среднем огне с крышкой на сковороде, чтобы создать пар. Шпинат завянет через четыре минуты. Слейте лишнюю воду, прежде чем есть шпинат.

Добавление жиров

Жиры уменьшают ощущение терпкости. Лучше всего подойдет:

оливковое масло

сливочное масло

сливки

сыр (пармезан, фета)

Стоит быстро обжарить шпинат на масле 1-2 минуты.

Комбинация с молочными продуктами

Кальций связывает оксалаты. Варианты лучших сочетаний:

шпинат с сыром

шпинат в сливочном соусе

омлет со шпинатом и сыром

