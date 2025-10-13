logo_ukra

BTC/USD

114354

ETH/USD

4087.2

USD/UAH

41.6

EUR/UAH

48.11

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я дієта і харчування Ця копійчана каша вряиує від пробьлем із підшлунковою: медики здивували відкриттям
commentss НОВИНИ Всі новини

Ця копійчана каша вряиує від пробьлем із підшлунковою: медики здивували відкриттям

Пшоняна каша — проста й недорога страва, яка здатна діяти як справжні “ліки на щодень”.

13 жовтня 2025, 15:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

У наш час пшоняна каша нечасто з’являється на столі — її несправедливо вважають складною у приготуванні. Однак саме ця крупа заслуговує на повернення до щоденного раціону, особливо якщо ви дбаєте про здоров’я травної системи. Пшоно багате на клітковину, вітаміни групи B, магній та калій — елементи, що підтримують роботу шлунково-кишкового тракту та знижують навантаження на підшлункову залозу.

Ця копійчана каша вряиує від пробьлем із підшлунковою: медики здивували відкриттям

Фото: з відкритих джерел

Як правильно приготувати пшоняну кашу

Щоб каша була смачною й легкою для травлення, важливо правильно підготувати крупу:

·         Промивайте пшоно декілька разів (до 6–8), поки вода не стане прозорою.

·         Замочіть зерна на кілька годин або на ніч — це пом’якшить їх і скоротить час приготування.

·         Варіть спочатку на сильному вогні до закипання, потім зменшіть вогонь і тушкуйте під кришкою 20–25 хвилин.

У результаті ви отримаєте розсипчасту, ароматну і корисну страву, яка легко засвоюється.

Як і коли вживати

Дієтологи радять включати пшоняну кашу до раціону 3–4 рази на тиждень. Найліпше подавати її з невеликою кількістю вершкового масла або овочевими гарнірами. Така страва не лише смачна, а й здатна покращити самопочуття.

Користь для підшлункової

Регулярне вживання пшона:

·         допомагає уникнути загострень панкреатиту;

·         нормалізує функції підшлункової залози;

·         підтримує здоров’я всього ШКТ.

Пшоняна каша — проста, доступна і надзвичайно корисна. Її справді можна назвати “їжею для здоров’я”. Додайте її до свого меню — і вже незабаром ви помітите позитивні зміни.

Портал "Коментарі" вже писав, що багато хто вважає, що без вершкового масла на кухні не обійтись — воно додає м’якості випічці та насиченості соусам. Проте сьогодні існує чимало альтернатив, які не лише не поступаються смаком, а й мають корисні властивості для організму.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини