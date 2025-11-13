logo_ukra

Ця кава знищить судини і зашкодить серцю: вчені терміново забили на сполох

Для багатьох кава — щоденний ритуал, але спосіб приготування може робити її корисною для серця або шкідливою для судин

13 листопада 2025, 15:25
Норвезькі науковці провели 20-річне дослідження та з’ясували: нефільтрована кава підвищує ризик серцево-судинних хвороб порівняно з фільтрованою.

Ця кава знищить судини і зашкодить серцю: вчені терміново забили на сполох

Все просто: паперовий фільтр затримує кофестол — речовину, що підвищує “поганий” холестерин. Приготування у турці, френч-пресі чи гейзерній кавоварці дозволяє кофестолу потрапляти у чашку, тоді як крапельна кавоварка з паперовим фільтром залишає його на фільтрі, пропускаючи лише корисні компоненти.

Дослідження показали, що чотири чашки фільтрованої кави на день знижують ризик серцево-судинних захворювань на 15%. Замінюючи три чашки нефільтрованої кави на фільтровану п’ять разів на тиждень, можна знизити рівень холестерину на 0,58 ммоль/л.

Що стосується еспресо, рівень дитерпенів тут вищий, ніж у крапельній каві, проте італійські дослідження показують, що екстракти еспресо можуть сповільнювати накопичення токсичних білків, пов’язаних із хворобою Альцгеймера. Кофеїн допомагає зменшити утворення амілоїдних бляшок і захищає нейрони, але не варто перевищувати 2–3 порції на день, щоб уникнути тривожності та безсоння.

Розчинна кава виявляється найменш корисною: під час виробництва руйнуються корисні речовини, з’являється акриламід, а виробники часто додають штучні ароматизатори.

Лікарі радять для щоденного споживання обирати свіжообсмажені зерна та крапельну кавоварку з паперовим фільтром — так користь для серця та судин максимальна.

"Коментарі" вже писали, що не всі усвідомлюють, що часник — це не просто популярна приправа, яка додає стравам аромат і гостроту, а й справжній джерело користі для здоров’я. Parade зазначає, що цей овоч століттями застосовували не лише для кулінарії, а й у лікувальних цілях. Його цінність настільки велика, що деякі люди навіть вживають часник у формі капсул як харчову добавку.



